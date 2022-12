Habló el periodista español que quería que Croacia le hiciera 4 goles a Argentina

Después de la gran victoria de la Argentina 3-0 ante Croacia que le dio el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 en el Estadio de Luisail, comenzaron las repercusiones y una de ellas llegó desde España por parte de Juanma Gutiérrez, el periodista español del programa televisivo El Chiringuito que en la previa deseó el triunfo croata y por goleada.

“Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias al Chiringuito en parte Argentina está en la gran final del Mundial”, afirmó el comunicador cuyo enojo con la Albiceleste fue por las reacciones y festejos de los futbolistas argentinos luego de eliminar a Países Bajos.

“Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mí, Argentina está en el Mundial”, concluyó.