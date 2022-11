Desde el jueves 24 de noviembre, en ocasión del vigésimo aniversario de su estreno, retorna a la pantalla de Comodoro Rivadavia la segunda película, dirigida por Chris Columbus, sobre el niño mago creado por J. K. Rowling. Harry Potter no ha pasado su mejor verano de su vida ya que sus tíos han sido especialmente odiosos con él y sueña con volver a Hogwarts.

C+/ CINE EN COMODORO

La aparición de Dobby, un elfo, rompe la monotonía, ya que pide que no vuelva al colegio porque le esperan grandes peligros. Harry decide ignorar el consejo de Dobby, pero el día que debe tomar el tren a Hogwarts una fuerza misteriosa le impide que acceda al andén 9 3/4. Harry y Ron se apoderan del coche volador del señor Weasley para llegar. Pronto comienzan a ocurrir cosas extrañas: los estudiantes aparecen convertidos en estatuas de piedra, y unas extrañas voces llaman a Harry a través de las paredes. Es entonces cuando descubre la historia de la cámara de los secretos...

En noviembre del 2002 se estrenaba la segunda parte de la saga que marcó y trascendió a diferentes generaciones. “Harry Potter y la Cámara Secreta” salía en cines tan sólo un año después de la película que inició la saga, trayendo esta historia de muggles, sangres puras y dementores. Ahora, tanto tiempo después, tenemos la posibilidad de volver a verla en pantalla grande y disfrutar nuevamente la experiencia cinematográfica, tal como sucedió el año pasado con “Harry Potter y la Piedra Filosofal”.

Basadas en los libros de J.K.Rowling, también productora de la serie cinematográfica, las ocho entregas de Harry Potter significaron para muchos una inmersión en un mundo fantástico repleto de personajes diversos con los que identificaron y escenas que brindaron una montaña rusa de emociones. El público lloró con más de una muerte, entre las que se encuentra muy posiblemente la de Dobby, el leal elfo amigo de Harry; se rió con las tonterías que hacía y decía Ron; detestó a Bellatrix y su risa alocada y malévola; y se encariñó con el padrinazgo de Hagrid, cuyo actor que le daba vida en la ficción, Robbie Coltrane, falleció recientemente.

La fotografía principal comenzó en noviembre de 2001, solo tres días después del estreno de la primera película. El rodaje concluyó en julio de 2002 y la película tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares. Se convirtió en un éxito comercial y de crítica, recaudando 879 millones de dólares en todo el mundo y convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2002, detrás de “El Señor de los Anillos: Las Dos Torres”. Fue elogiada por su trama más oscura, escenarios y una historia apropiada para una audiencia joven.

CINE TEATRO ESPAÑOL (24 y 30 de noviembre):

18:30 Hs. Harry Potter y la Cámara Secreta (2D Dobl.)

CINE TEATRO ESPAÑOL (25, 26, 28 y 29 de noviembre):

18:30 Hs. Harry Potter y la Cámara Secreta (2D Dobl.)

Género: Fantasía, aventura

Origen: Reino Unido, USA

Título original: Harry Potter and The Chamber of Secrets

Año: 2001

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 37 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Chris Columbus

Guión: Steve Kloves basado en la novela de J. K. Rowling

Producción: Warner Bros., Heyday Films, 1492 Pictures

Música: John Williams

Fotografía: Roger Pratt, B.S.C.

Montaje: Peter Honess, A.C.E.

Reparto:

Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Watson (Hermione Granger), Tom Felton (Draco Malfoy), Richard Harris (Albus Dumbledore), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Alan Rickman (Severus Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall), John Cleese (Nick Casi Decapitado) Kenneth Branagh (Gilderoy Lockhart), Warwick Davis (Profesor Flitwick), Fiona Shaw (Petunia Dursley), David Bradley (Sr. Angus Filch)