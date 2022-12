Timothée Chalamet y Taylor Russell protagonizan esta historia de amor y terror ambientada en los Estados Unidos de los años 80. Maren, una joven que está aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y Lee, un vagabundo apasionado y privado de sus derechos, se encuentran y se unen para emprender juntos una odisea de miles de kilómetros que los lleva por carreteras secundarias y pasadizos ocultos de la Norteamérica gobernada por Ronald Reagan. Pese a sus esfuerzos, todos los caminos los devuelven a sus aterradores pasados y a una batalla final que determinará si el amor entre ambos puede sobrevivir a las diferencias que podrían separarlos.

Hay muchas películas de viajes por carretera sobre adolescentes fugitivos asesinos, siguiendo la tradición de “Badlands” (1973) o “Natural Born Killers” (1994), pero pocas que tengan como protagonistas a caníbales. Con “Hasta los Huesos” Luca Guadagnino vuelve a tocar el cine de género tras “Suspiria” (2018), aunque a a vez vuelve a aproximarse al romance de “Call Me By Your Name” (2017), incluso tocando el trasfondo queer de forma codificada. No sólo por la presencia de Timothée Chalamet en el reparto, sino por la sensibilidad desplegada a la hora de tratar una historia de amor marginal, utilizando el cine fantástico como caleidoscopio del dilema de la clandestinidad. El film adapta una novela de Camille DeAngelis que se parece más a “Entrevista con el Vampiro” que a “Crepúsculo” en su relato de autodescubrimiento adolescente, sin remilgos en mostrar la realidad sangrienta de monstruos humanos.

La estructura de road movie facilita que Mareen vaya encontrando a varias personas como ella en el camino. Primero a un extraño hombre, Sully, que puede olerla a media milla de distancia y quiere educarla para que sepa sobrevivir. También encuentra a un hombre de Kentucky, Jake, y su amigo, Brad. Una comunidad que nos va dando pistas y detalles sobre el arte del canibalismo, casi como si fuera una secuela de “Grave” (2016).

Guadagnino conoció la historia en un guion adaptado de David Kajganich, quien ya había escrito la reversión del clásico de “Suspiria”. El director se sintió atraído por este relato tan distinto, que daba lugar a más de una interpretación. “Los guiones de David se salen tanto de los esquemas y son tan orgánicos con la conducta humana que son un tesoro”, afirma. “Él nunca cuestiona al público. Enseguida sentí que ese mundo me absorbía, sin darme cuenta”. Para él, lo más inspirador fueron los personajes ilustrados por Kajganich: almas vagabundas, errantes y solitarias con vidas invisibles y aisladas. Lo detectó en la amplia exploración de la diferencia, la soledad, lo que no se ve de los Estados Unidos, pero en particular de lo que nos vincula a los seres humanos cuando tantas cosas amenazan con dividirnos.

Género: Drama, romance, terror

Origen: USA

Título original: Bones and All

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 11 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Luca Guadagnino

Guión: David Kajganich en base a la novela de Camille DeAngelis

Producción: Luca Guadagnino, David Kajganich, Francesco Melzi d'Eril, Lorenzo Mieli, Marco Morabito, Gabriele Moratti, Theresa Park, Peter Spears

Música: Trent Reznor, Atticus Ross

Fotografía: Arseni Khachaturan Montaje: Marco Costa

Reparto:

Taylor Russell (Maren), Timothée Chalamet (Lee), Mark Rylance (Sully), Michael Stuhlbarg (Jake), Kendle Coffey (Sherry), Ellie Parker (Jackie), Madeleine Hall (Kim), Sean Bridgers (Barry Cook), Anna Cobb (Kayla), David Gordon Green (Brad), Jessica Harper (Barbara Kerns)