Cecilia, una monja americana de fe devota, se embarca en un nuevo viaje a un remoto convento de la pintoresca campiña italiana. Allí es recibida por el Padre Tedeschi, quien la introduce en las rutinas religiosas. Pero la cálida bienvenida se convierte rápidamente en una pesadilla cuando descubre que su nuevo hogar alberga un siniestro secreto y horrores indescriptibles. Cecilia descubre un día que está embarazada. Y lo que parecía un milagro, al conservar aún su virginidad, resulta ocultar un siniestro secreto que hará que busque salir de aquel lugar desesperadamente.

“¿Te interesa dirigir una película de terror?”. Este sencillo mensaje de texto de parte de Sydney Sweeney, con la que ya había trabajado y la fuerza motriz de su productora Fifty Fitfty Films, llevó a Michael Mohan a lo que iba a ser el proyecto más electrizante de su carrera hasta la fecha. “Tanto David Bernad, el productor de White Lotus, como nuestro socio productor Jonathan Davino y yo mismo estábamos decididos a realizar la película de terror que sus fans pedían a gritos”, recuerda. Empezaron a buscar el guion perfecto; querían una historia que perturbara en lo más profundo sin dejar de producir los clásicos sustos en los que salen volando las palomitas. Por fin redescubrieron el guion de “Inmaculada”, escrito por Andrew Lobel. Sweeney recordaba que le había aterrorizado al leerlo años atrás.

“Me di cuenta enseguida de que era mucho más que un guion”, dice. “Andrew no se limitaba a los sustos, había esculpido un clásico. El terror no nacía a partir de un monstruo sobrenatural y digital. Estaba anclado en una realidad escalofriante, en un horror tan palpable como ineludible. Me gustó mucho que la historia estuviera salpimentada de sustos, que no fuera nada pretenciosa sino puramente de género. A pesar de mi experiencia dando giros inesperados a un guion, la historia contenía revelaciones de lo más inesperadas y casi me daban ganas de vomitar. Estaba encantado”. Mientras pensaba en la producción, lo hacía con una idea muy clara en mente: la película debía ser realmente aterradora. “Me dejé llevar por el legado de autores como Polanski, Friedkin y Kubrick con el objetivo de hacer una película marcada por la sencillez y el control, centrada en la interpretación, que tuviera la elegancia del cine de terror de los años setenta y satisficiera las expectativas de un público contemporáneo”.

“El camino de la hermana Cecilia, desde la pureza absoluta hasta convertirse en una criatura salvaje bañada en sangre, encajaba muy bien con la versatilidad de Sydney”, señala. “Participar en esta película ha sido uno de los grandes hitos de mi vida y también una oportunidad para dirigir algo que resistiera al paso del tiempo. Tengo la esperanza de que “Inmaculada” sea una auténtica montaña rusa para el espectador, que le turbe, le haga pensar e incluso le traumatice, en el buen sentido de la palabra”.

CINE COLISEO (30 DE MAYO Y 3 DE JUNIO):

22:30 HS. INMACULADA (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (31 DE MAYO, 4 Y 5 DE JUNIO):

22:30 HS. INMACULADA (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (1 Y 2 DE JUNIO):

22:30 HS. INMACULADA (2D DOBLADA)

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Título original: Immaculate

Año: 2024

Formato: 2D Duración: 1 hora, 29 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Michael Mohan

Guión: Andrew Lobel

Producción: David Bernad, Jonathan Davino, Michael Heimler, Teddy Schwarzman, Sydney Sweeney

Música: Will Bates Fotografía: Elisha Christian

Montaje: Christian Masini

Reparto:

Sydney Sweeney (sor Cecilia), Álvaro Morte (Padre Sal Tedeschi), Benedetta Porcaroli (sor Gwen), Dora Romano (Madre Superiora), Giorgio Colangeli (Franco Merola), Simona Tabasco (sor Maria), Giulia Heathfield Di Renzi (sor Isabelle), Giampiero Judica (Doctor Gallo)