Invitación al infierno

Tras la muerte de su madre y quedarse sin parientes conocidos, Evie se hace un test de ADN y descubre que tiene un primo lejano del que nunca supo. Al ser invitada por su recién encontrada nueva familia a una fastuosa boda en la campiña inglesa, se verá pronto seducida por el sexy aristócrata anfitrión, pero acabará envuelta en una pesadilla de supervivencia al destapar los retorcidos secretos en la historia de su familia y las inconfesables intenciones que se esconden detrás de su pecaminosa generosidad. Esta película no debe ser confundida con “The Invitation”, la cinta homónima (también de terror) dirigida por Karyn Kusama en 2015.

“Quería hacer una película de terror desde el día en que decidí convertirme en cineasta, que fue cuando tenía 12 años”, dice Jessica M. Thompson. “Crecí viendo ‘Tiburón’, ‘Alien’, ‘La Profecía’, ‘Psicosis’ y ‘Los Pájaros’. Siempre me ha atraído este género. Cuando leí el guión de Blair Butler y vi que era una historia de origen moderna de una de las novias de Drácula, pensé en que no había visto eso antes. Es contemporáneo, pero también es gótico. Tiene retrocesos al viejo mundo, pero también algunas cosas realmente modernas. Además, para ser honesta, era el personaje de Evie. Ella es esta artista de 26 años que vive en Nueva York y lucha por salir adelante. Me mudé a Nueva York cuando tenía 24 años y no conocía a nadie en el mundo para convertirme en cineasta. Pensé que era un personaje que era realmente identificable. A veces puedes sentirte solo en una gran ciudad, y ella realmente anhela la conexión humana”.

“La contratación de un equipo creativo liderado por mujeres ha sido muy importante para mí”, añade. “Contraté a mi primera directora de fotografía, Autumn Eakin, que trabajó conmigo en mi primer largometraje. Todas nuestras creativas y jefas de departamento eran mujeres. Para mí, es sólo una diferencia de perspectiva. Cuando te dicen algo una y otra vez, en realidad no es sólo una cuestión de hombre contra mujer. Es: “¿Por qué quiero ver la misma película hecha por el mismo tipo de gente?”. Tan pronto como añada diversidad a la mezcla, ya sea raza, religión, origen, sexualidad, género, lo que sea, obtendré una película más interesante simplemente porque no se ha hecho antes. Simplemente, necesitamos más mujeres en el negocio”.

“Filmamos en Hungría durante seis meses”, cuenta. “Encontrar el estilo correcto y el estilo arquitectónico correcto fue realmente importante. Para alguien que es aficionada a la historia, fue simplemente una delicia. Fue genial estar en Europa del Este, donde Vlad el Empalador, para aquellos que no lo saben, podría decirse que es la inspiración para Drácula. Pude visitar la prisión donde estuvo preso durante 13 años. el verdadero Vlad el Empalador. Así que estar rodeada de toda esa historia fue simplemente maravilloso”.

CINE COLISEO (8 al 14 de septiembre)

22:00 Hs. Invitación al Infierno (2D Dobl.)

Género: Terror

Origen: USA

Título original: The Invitation

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Jessica M. Thompson

Guión: Blair Butler, Jessica M. Thompson

Producción: Emile Gladstone

Música: Dara Taylor Fotografía: Autumn Eakin Montaje: Tom Elkins

Reparto:

Nathalie Emmanuel (Evelyn ‹‹Evie›› Jackson), Thomas Doherty (Walter De Ville), Stephanie Corneliussen (Viktoria), Alana Boden (Lucy), Courtney Taylor (Grace), Hugh Skinner (Oliver Alexander), Sean Pertwee (Mr. Field)