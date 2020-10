El defensor del seleccionado argentino, Nicolás Otamendi, fue acusado por su exmujer por no pagar la cuota alimentaria de su hija de 13 años.

Jugador de la selección intimado por no pagar la cuota alimentaria

El defensor de la Selección argentina Nicolás Otamendi, que viajó junto a la delegación albiceleste hacia La Paz para enfrentar el próximo martes a Bolivia, fue denunciado ante la Justicia por su ex pareja. El ahora zaguero del Benfica de Portugal fue acusado por su ex mujer por no pagar la cuota alimentaria de su hija de 13 años.

Otamendi fue notificado de todo esto en migraciones, momentos antes de irse a La Paz para disputar la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, según informó Marcela Tauro.

El ex Manchester City, que ahora deberá resolver este asunto extra futbolístico, fue titular en el ajustado triunfo de Argentina sobre Ecuador por 1 a 0 en el debut de las Eliminatorias.