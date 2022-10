Julieta Prandi y la violencia que sufrió: "es un hecho sumamente traumático"

Julieta Prandi continúa la batalla judicial contra su ex, Claudio Contardi, a quien acusa de abuso sexual y violencia. En los últimos días, el empresario fue citado a indagatoria y este miércoles, se conoció el informe psiquiátrico del perito de parte que se le realizó a la modelo, en donde consta que ella presenta “acentuados síntomas de angustia, ansiedad y labilidad emocional” y que además destaca “sentir culpa por no haber podido proteger a sus hijos del padecimiento que les generó su padre biológico”.

En este contexto, este jueves la modelo se tomó unos minutos para hablar en Es por ahí, el programa que conduce junto a Tucu López en América. “Me tomo esta licencia de aclarar algunas cosas y agradecer a la gente y a los periodistas y medios que se han acercado y difundido con verdad lo que tiene que ver con el avance de mi causa de la parte judicial, y algunas cosas que han trascendido que son del ámbito sumamente privado, lo cual creo que entenderán que no me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional. Para eso tengo un ámbito donde lo hago, y también a través de la Justicia, que es algo que vengo exigiendo hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa”, comenzó expresando.

Y continuó: “Son denuncias que venía haciendo hace mucho tiempo y ahora, desde que entró al ámbito legal de mi vida el señor Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades”. “Estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, pero estoy muy entera también y confiada de que se va a hacer justicia”, destacó.

En tanto, el periodista Gustavo Grabia, que estaba allí presente y está al tanto de la causa, sumó: “No voy a entrar en detalles, pero sí le quiero decir a Julieta, que lo que hizo es fabuloso porque ella vivió un infierno durante dos años, y si vos estás del otro lado y estás viviendo un infierno parecido, animate. No es porque Julieta es conocida puede salir de situaciones como las que estuvo viviendo, vos también podés hacerlo, animate. A ella le costó, pero pudo”.

Por su parte, Prandi agregó: “Es un hecho sumamente traumático. Fueron muchos años de mi vida, hay dos años específicamente que son los que yo denuncio, que fueron los más fuertes de violencia, pero para mí es un día a día, una lucha constante, un reiniciarme y reconstruirme todos los días y tengo que luchar con eso, como todas las mujeres que han atravesado violencia o algún tipo de abuso”.

En esa sintonía, Grabía informó: “Contardi va a tener que responder por este hecho el lunes próximo, porque está citado a indagatoria. El fiscal plantea una pena de prisión de hasta 15 años y creo que, después de haber visto la causa, va a tener que responder a delitos que lo van a llevar a mucho más tiempo de prisión, si la Justicia así lo decide”. Además, también aclaró que el informe psiquiátrico que le hicieron a la conductora es una prueba importante en la causa.

“Me fui amenazada de muerte de mi casa”, señaló Julieta, muy conmovida. Y cerró: “Creo que la verdad va a salir a la luz, en algún momento sale, y por suerte la Justicia empezó a escuchar y a hacer su trabajo, que es gracias Fernando y su equipo. No es algo que yo denuncié ayer, es algo que vengo denunciado desde que me fui de mi casa y lamentablemente no fue oído, como tantas otras cosas, que supongo que van a ir encontrando su cauce y se van a ir reordenando. Agradezco el espacio y a mis compañeros, pero no esperen que salga en un programa haciendo catarsis emocional porque más que esto no voy a contar. Esto es lo que pasó y no me voy a abrir más”.

Fuente: Infobae