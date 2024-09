Jurich aseguró que no habrá "tolerancia" con las ocupaciones ilegales

Un día después de haberse reunido con el delegado del IPV en Comodoro, Javier Moyano, el secretario municipal de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, estuvo en el Concejo Deliberante para explicar cuáles serán los lineamientos que seguirá su área.

Al respecto, el funcionario dijo que se encontró con “un panorama bastante bueno, donde hay circuitos administrativos que funcionan y áreas que tienen asignadas competencias”, resaltando que se volvió a poner en marcha nuevamente la base única de aspirantes a lotes, “que es el canal para que la gente se puede anotar cuando quiere ser considerada para la asignación de tierra pública”.

Además, indicó que en su primera semana de actividad, “estuvimos trabajando con gente del área legal, de Títulos, Medio ambiente y Planificación. Fue una semana agitada y calculamos que así seguirá hasta fin de año”.

LAS DIFERENCIAS EN LA CIUDAD

Luego recordó que “los habitantes de Comodoro tienen una gran diferencia en la calidad del espacio que habitan. Hay como grandes bloques. Un primer cordón es toda la parte de uso industrial; después una sola unidad de tierra, que es como la ciudad de Trelew, donde no hay oferta de lotes nuevos pero sí pendiente una inmensa tarea de regularización. Hay gente que se regulariza y otra que se resiste para no pagar impuestos”.

Más adelante, Jurich se refirió a “dos grandes áreas de zona norte en desarrollo, donde el trabajo más fuerte es que no se desordene; que lleve planificación. Y tenemos que prevenir las ocupaciones ilegales”.

En este contexto, sostuvo que “no hay ninguna tolerancia para ir por la banquina. Ni respecto de los funcionarios públicos ni de la gente. Aquella persona que de manera irregular fomente u ocupe tierra pública con el objeto de plantar bandera y pensar que así se va a quedar, no lo va a lograr. Lo que va a conseguir es que lo anotemos en un registro de infractores y no consiga nunca más tierra en esta ciudad”, acotando que en este sentido “ya hicimos las primeras intervenciones”.

LOS QUE GANARON CON LA NECESIDAD

Al referirse a grandes sectores que no cuentan con los servicios básicos, el funcionario admitió que “una parte del trabajo es la habilitación de los espacios que los loteos privados quieren utilizar como oferta pública. Hay una larga historia donde no son buenos ejemplos. Tenemos gente que son loteadores que han hecho verdaderas fortunas y que tienen la pésima costumbre de dejar tirados a los vecinos en lugares que son matorrales, sin la mensura y sin cumplir con la obligación legal de recién ofrecer los terrenos cuando tienen instalados los servicios de electricidad y de agua potable. En Comodoro hay algunos casos de gente que tiene loteos de la época de los papás y que los venden con croquis, por lo que después no hay caminos de acceso; llueve y no pueden salir; están tirados en lugares donde no pueden poner el gas porque no hay mensura”.

Jurich afirmó que “hay una larguísima lista de gente que hace las cosas mal. Ahora tenemos que analizar de qué manera el Estado va a ofrecer, en combinación con una política pública de defensa del derecho del consumidor, a aquellas personas que son engañadas con este tipo de ofertas. Vamos a tener que registrar y calificar la calidad de los emprendimientos”.

Recordó que “hay gente que sin mensura vendió en dólares a gente pudiente también, espacios que ofrecieron como countries o espacios ecológicos. Tolerancia desde el Estado con este tipo de cosas no. Porque la gente después, abandonada a su suerte, ¿a quien le pide que le llegue el colectivo, que le lleven los residuos? Le piden al ejido urbano con malas artes. Esa gente no es bienvenida”.