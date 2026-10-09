Kickboxing: alumnos del Team Poveda se preparan para competir en Bolivia

Los peleadores comodorenses Kevin Núñez y Bautista Gómez, pertenecientes al Team Poveda de kickboxing, se preparan para competir a nivel internacional en Bolivia. Al respecto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, mantuvo una reunión con el director de la escuela, Miguel Poveda, para afirmar el acompañamiento del Estado municipal.

Será un certamen internacional de nivel sudamericano, a realizarse el 21 de noviembre en Tarija, Bolivia, y ambos peleadores planean ser de la partida.

“Kevin viene hace un par de años en competencia amateur, y en dos oportunidades tuvo la posibilidad de campeonar en distintos eventos. Venimos bien, con bastante competencia con él. Surgió esta posibilidad y será su primera experiencia internacional. También está Bautista Gómez, que también está en el listado de los chicos que posiblemente viaje. También viene hace tiempo con nosotros, entrenando todos los días”, comentó Miguel Poveda.

“Por eso tuvimos esta reunión con Hernán Martínez, y la verdad que fue muy positiva. Como siempre, cuando se lo necesita, el ente responde y acompaña el crecimiento no solo de nuestra escuela sino de todos quienes deciden apostar por los chicos que desean progresar en sus carreras deportivas. Y la verdad que muy contento con eso”, agregó.

“Muy contento también con estos chicos que tendrán su primera experiencia afuera del país. Esperamos poder concretarlo y que sigan llegando oportunidades como esta”, destacó el referente del Team Poveda, que funciona en calle Miguel de Jones 351, Kilómetro 3 (Polígono de Tiro), contando con clases de kickboxing, boxeo, MMA, Jiu-jitsu y kickboxing infantil.