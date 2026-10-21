Accedió a la próxima instancia del certamen formativo del Consejo Federal de Fútbol Argentino. En Sub 17, Maronese de Neuquén también clasificó.

La CAI se metió en las "semis" del Torneo Juvenil en las categorías Sub 13 y Sub 15

Los planteles Sub 13 y Sub 15 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se clasificaron en este miércoles de lluvia para las semifinales del Torneo Juvenil que organiza el Consejo Federal de Fútbol Argentino (CFFA).

En ese contexto, en Sub 15, el elenco “azzurro” se impuso ante Cipolletti de Río Negro por 2-0, con goles de Ian Barría y Lautaro Coutinho, y de ese modo se metió en las “semis”.

Mientras tanto, en Sub 13, el cuadro que conduce Mauro Villegas goleó 5-0 a Juan José de Puerto Madryn y así avanzó a la próxima instancia del certamen. Los goles de la victoria los marcaron Ignacio Troiano -en cuatro ocasiones-, e Iván Calfín.

Por su parte, en la categoría Sub 17, donde el martes la CAI había quedado eliminado por penales, el que avanzó a las semifinales fue Maronese de Neuquén que se impuso por 4-3 ante el elenco de Independiente, también de la misma provincia.

Cabe destacar que estos partidos que se jugaron por los cuartos de final se desarrollaron en la cancha del club Argentinos Diadema, en Kilómetro 27.

La semifinal de la Zona Sur se jugaría el 7 de noviembre en sede a confirmar, aunque podría ser que se dispute en Neuquén.

Mientras que la final está prevista para mediados de diciembre, también con escenario a confirmar.

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Panorama – Cuartos de final

MIERCOLES 21

Cancha: Argentinos Diadema

Sub 17

- Independiente (Neuquén) 3 / Maronese (Neuquén) 4.

Sub 15

- CAI (C. Rivadavia) 2 / Cipolletti (Río Negro) 0.

Sub 13

- CAI (C. Rivadavia) 5 / J.J. Moreno (Puerto Madryn) 0.