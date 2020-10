La ex de Mariano quiere hacerle juicio por cómo la describió

Mariano Macri se casó a los 22 años con Marie France Peña Luque, de 27, “una rubia potente que estaba más fuerte que un búfalo”, con quien tuvo dos hijos “en muchos años de relación tortuosa (…) ella salía con flacos porque quería pincharme, se hacía la femme fatale (…) esas cosas la mujer siempre las maneja (…) Al compartir un hijo y una hija, quedé pegado para toda la vida. El acuerdo de divorcio fue difícil porque ella pedía cualquier cosa. Pensó que yo tenía derecho a 200 millones de dólares, un delirio que hacía imposible cualquier diálogo”.

Este párrafo del libro “Hermano” es parte de la razón por la cual la ex esposa de Mariano Macri planea hacerle juicio por injurias. La ex modelo consultó nombres de posibles abogados porque quiere demandar por injurias su ex.

Según Perfil.com, Marie France está en busca de un abogado penalista para hacerle juicio a su ex marido. Desde Nueva York y en base a nombres que le acercaron algunas personas de su círculo, hizo un relevamiento de profesionales que, sin embargo, no terminan de convencerla. Al parecer, para la ex modelo, que las recomendaciones sean de abogados mediáticos no le genera plena garantía porque suelen ser un arma de doble filo. Es decir, son gente que sabe qué ofrecer a los medios para tener pantalla pero también ella es una fuente de acceso a información privada de una familia poderosa como son los Macri. A eso se suma su temor de que actúen de doble agente por esa misma cuestión de poder.

ARMA DE DOBLE FILO

Con sus revelaciones, Mariano Macri pone el foco en los negocios oscuros de su hermano y su familia. Medida por ahora en sus consultas, sí se sabe que Peña Luque planearía hacerle un juicio por injurias a Mariano Macri por la descripción que hace de ella en el libro del periodista Santiago O’Donnell.

Mariano Macri y Maria France Peña Luque se conocieron en 1989, según relata el hijo de Franco. Ella tenía 27 y él, 22 años. Y el nexo fue Evangelina Bomparola, quien en ese momento era la pareja de patriarca del clan. Deseo y juventud, un combo explosivo. Marie France era modelo y tenía un cuerpo que se distinguía perfecto en las guardias periodísticas que se montaban cada verano en Manantiales, el complejo de los Macri en Punta del Este.

Pero ellos tenían una rutina, se quedaban en Punta del Este hasta unos días después de la famosa fiesta de Año Nuevo que organizaba Franco Macri. Después, se iban a un campo en la Patagonia porque la vidriera que representaba Manantiales para ellos, le impedía tener veraneos tranquilos.

Pero lo que Mariano Macri resume en el libro es que los cinco años de relación -y dos hijos- fueron tormentosos, como luego fue el divorcio de Marie-France. No abunda en lo mediático que sí fue en su momento esa separación, cuando ella daba interesantes reportajes sobre su familia política.

Y cómo ella estaba segura de que la seguían y espiaban, cuando se le hacía una entrevista parte de la logística para concederla era que el periodista quite la batería del celular para hacerlo “invisible” y evitar la geolocalización.

En la previa del acuerdo de divorcio, Marie-France incluso estuvo en la Legislatura porteña para declarar en el marco de las escuchas ilegales que tuvieron a Mauricio Macri como protagonista.