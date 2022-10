La intentaron secuestrar y quedó todo filmado

Bárbara se salvó de milagro de ser secuestrada en el barrio porteño de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo ocurrió cuando se disponía a entrar a su casa, en ese momento fue sorprendida por un sujeto que intentó taparle la boca y la golpeó en el cuello.

"¡Atentos! esto me pasó a mi cuando estaba intentado entrar en donde vivo, el sujeto me atacó, agarrándome por el cuello e intentado taparme la boca con la otra mano; yo empecé a gritar, me dio un golpe en el cuello y después salió corriendo. Fue en Buenos Aires, zona Palermo”, indicó inicialmente la joven en su cuenta de Twitter.

De milagro, logró escaparse de los brazos del agresor y empezó a gritar pidiendo ayuda, mientras él se escapó con total impunidad.

“Difundan la cara de éste antisocial, por favor”, pidió de manera desesperada la víctima la red social, donde difundió los videos que se ven en la nota.

Tras difundir lo ocurrido, Bárbara empezó a recibir mensajes de apoyo por parte de usuarios que, ante el gravísimo hecho, se mostraron molestos y enojados por una situación que no para de agravarse día a día.