Se cuanta la extraordinaria historia de las Agojie, una unidad de guerreras, formada únicamente por mujeres, que protegieron el Reino africano de Dahomey en el siglo XIX, con unas habilidades y una fiereza nunca antes vista en el mundo. Inspirado en acontecimientos reales, el film sigue la emocionante y épica odisea de la General Nanisca como la persona que se encargará de reclutar y entrenar a la siguiente generación de guerreras y prepararlas para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su forma de vida.

La idea de un ejército de mujeres capaz de infundir terror en los hombres es como un sueño febril para feministas del siglo XXI. Pero el eje más interesante de “La Mujer Rey” tiene que ver con el reconocimiento de cómo las guerras territoriales entre tribus africanas alimentaban el tráfico de esclavos. Los prisioneros de guerra eran vendidos a traficantes ingleses y portugueses, que a su vez, los revendían en Europa y América. La guerra externa del reino de Dahomey se cruza con los traumas de la heroína, quien en el pasado fue prisionera del mercenario que ahora enfrenta. La venganza es una motivación poderosa, pero Nanisca lucha por balancear su cruzada personal con la seguridad de sus hermanas guerreras.

“Me encanta la acción”, dice Gina Prince-Bythewood. “Crecí como atleta y me encanta la narrativa de David y Goliat, apoyando a los desvalidos y héroes contra villanos. Las mujeres nunca están en ese género. También me encantó la dirección que estaba tomando el género de acción, en términos de actores capacitados que forman parte de estas películas y nos brindan hermosos personajes que infunden la acción. Me encanta que puedas tener tanta profundidad en una película de acción, y quería ser parte de ella. Sabía que quería que “La Mujer Rey” fuera íntimamente épica, y siento que todo mi trabajo hasta este punto me ha llevado a esto”.

Para transformarse en la implacable máquina de matar que es su personaje en la película, Viola davis tuvo que someterse a un estricto entrenamiento, siguiendo durante nueve meses un intenso adiestramiento junto a sus compañeros de reparto, para prepararse para sus papeles en la película como guerreras de Dahomey. Y para ello no sólo hicieron ejercicios con armas, sino también maniobras para aumentar su fuerza física con levantamiento de pesas. De hecho, este paso era personalizado para cada intérprete, tras haberse sometido a una prueba de ADN. Y es que, según señala la entrenadora y nutricionista de la película, Gabriel Mclain, “no hay un plan que sirva para todos. Necesitan entrenar de forma diferente”.

Género: Épico, histórico

Origen: USA

Título original: The Woman King

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 15 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Gina Prince-Bythewood

Guión: Gina Prince-Bythewood, Dana Stevens

Producción: Maria Bello, Viola Davis, Cathy Schulman, Julius Tennon

Música: Terence Blanchard, Lebo M.

Fotografía: Polly Morgan

Montaje: Terilyn A. Shropshire

Reparto:

Viola Davis (General Nanisca), Thuso Mbedu (Nawi), Lashana Lynch (Izogie), Sheila Atim (Amenza), John Boyega (King Ghezo), Hero Fiennes Tiffin (Santo Ferreira), Adrienne Warren (Ode), Jayme Lawson (Shante), Masali Baduza (Fumbe), Angélique Kidjo (the Meunon), Jimmy Odukoya (Oba Ade), Thando Dlomo (Kelu), Jordan Bolger (Malik), Zozibini Tunzi (Efe)