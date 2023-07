La noche del demonio: La puerta roja

El reparto original de la terrorífica franquicia regresa para el capítulo final. A diez años de los eventos ocurridos en el segundo largometraje, Josh lleva una década atormentado por los demonios de su pasado. Ahora, mientras acompaña a su hijo Dalton a la universidad, el joven se ve asediado por recuerdos y fantasmas que no comprende. Aún más secretos en su familia quedan por ser desvelados. Para acabar con sus demonios de una vez por todas, padre e hijo deben adentrarse más que nunca en El Más Allá, enfrentando nuevos y horripilantes temores que acechan tras la puerta roja.

La saga se inició en 2010 de la mano del guionista y director James Wan, cuando la familia Lambert se mudó a una nueva casa, donde su hijo pequeño tuvo un terrible accidente que lo llevó a un inexplicable estado de coma. La familia se dio cuenta de que su hijo estaba atrapado en otra dimensión, donde hay demonios. El estreno de aquel film dejó buen sabor de boca en la audiencia fílmica, tanto que desde entonces se han filmado cuatro películas más. En el segundo film, la familia Lambert intentaba descubrir los misterios del oscuro momento que atravesaron con su hijo. En el tercero, dirigido por Leigh Wannell, la parapsicóloga Elise Rainier ayudaba a una joven que atravesaba por una situación similar, aunque estos eventos ocurrían tiempo antes. Y en el cuarto, Elise enfrentaba situaciones personales que el demonio utilizaba contra ella.

Sobre esta quinta entrega, Patrick Wilson dice: “Dirigir la película es, tanto profesional como personalmente, un momento de círculo completo para mí, y estoy extremadamente agradecido de que hayan confiado en mí para continuar contando esta historia aterradora e inquietante”. Por su parte, James Wan ha declarado: “Me emocionó enterarme de que Patrick quería continuar el viaje de “Insidious” como director. He llegado a conocer muy bien a Patrick a lo largo de los años de colaboración juntos, y sé lo cinéfilo que es. Es un gran conocedor del cine y de su oficio. Hablábamos de cine todo el tiempo entre los montajes, y hacer referencias cinematográficas en el set se convirtió en nuestra taquigrafía. Así que me pareció bien que se pasara a la dirección, y no podría estar más contento de que lo haga con esta franquicia”.

“Mi miedo a entrar en este género, volver al mundo de “Insidious” y tomar las riendas duró unas 24 horas”, añade Wilson. “Empecé a pensar en la historia y en el tipo de relato que quería contar. Cuanto más lo pensaba, me pasaba lo mismo que con las elecciones interpretativas. Si un papel me hace sentir incómodo, no me entra en la cabeza y me da miedo hacerlo, normalmente es algo muy bueno Tenía que ser algo en lo que creyera y me apasionara porque sabía que viviría conmigo durante varios años. Leí la sinopsis y luego elaboré esta historia que me gustaría contar sobre una relación padre-hijo. ¿Qué pasaría si diez años después, eso se abre paso?”.

Género: Terror

Origen: USA

Título original: Insidious: The Red Door

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 58 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Patrick Wilson

Guión: Scott Teems, Leigh Whannell

Producción: Jason Blum, Oren Peli, James Wan, Leigh Whannell

Música: Joseph Bishara

Reparto:

Patrick Wilson (Josh Lambert), Rose Byrne (Renai Lambert), Ty Simpkins (Dalton Lambert), Andrew Astor (Foster Lambert), Lin Shaye (Elise Rainier), Juliana Davies (Kali Lambert)