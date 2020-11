La polémica declaración en el programa de Juana Viale que generó repudio en las redes

Como cada sábado, Juana Viale ocupó el lugar de su abuela en La Noche de Mirtha, en la cual participaron invitados como Luis Brandoni, Horacio García Belsunce, Osvaldo Bazán y María Isabel Sánchez. La periodista Sánchez realizó una polémica declaración que generó un fuerte repudio en las redes.

En ese contexto, Sánchez comenzó a referirse a los libros que escribió a lo largo de su carrera y declaró: “yo escribí ocho libros, en general sobre relaciones afectivas y escribí mucho sobre amores tormentosos en otras épocas donde todavía no se hablaba tanto sobre femicidios, ni asesinatos de mujeres y demás. En ese libro, «Pasiones y tormentos» se llama, hablo mucho de ese tema”.

En esa misma línea, María Isabel agregó: “ese termina con la historia de Monzón y Alicia Muñíz. En ese momento el tema de los femicidios no estaba tan expuesto como hoy”. En ese momento, la periodista perdió toda clase de filtro y disparó: “yo siempre hago hincapié en que para combatir los femicidios hay que educar fundamentalmente a las mujeres”.

A continuación, Sánchez se explayó: “al hombre obviamente que hay que educarlo de otra manera sin el machismo de otras épocas, pero hay que educar a las mujeres desde chicas para no elegir hombres violentos. Los psiquiatras se han cansado de decir que a todo psicópata le corresponde un complementario y muchas de esas mujeres han perdonado a hombres que las han agredido, violado y han terminado siendo asesinadas por esos hombres”.

Como consecuencia de sus declaraciones, María Isabel Sánchez recibió un fuerte repudio en las redes sociales. La periodista feminista Marcela Ojeda expresó indignada: “nunca permitas que nadie, nunca, jamás te haga coleccionar culpas. Si sos víctima/sobreviviente de violencia machista el responsable es quien la ejerce. Para combatir la brutalidad e ignorancia es cierto: hay que informarse”.

A su vez, otras usuarias se sumaron y destrozaron a Sánchez: “Dame a la persona más machista que tengas, no, no tan machista”, “Ay, pero gran idea, ¡cómo nadie lo había pensado! Se cancela el Ni una menos”, «Educar a los hombres para no asesinar mujeres, no, ¿no?”, “¿Y cómo mier… van a saber si es violento? ¿Todas psicólogas? ¿No es mejor educar a los hombres?”.