Lo compró el millonario Gillet y terminó entrenando en una plaza

Valentín Gómez dejó Vélez a mediados de enero de la mano del empresario Foster Gillett para desembarcar en Italia. Sin embargo, su situación no llegó a una resolución y su complicado presente podría costarle una convocatoria a la Selección Argentina.

Gillett compró el pase del defensor y lo cedió a Udinese, pero el fichaje no se concretó porque el 'Fortín' no recibió el dinero de la rescisión del contrato. Debido a esto, el jugador entrena en una plaza de Údine porque no tiene la habilitación para entrenar con el plantel y el mercado de pases en ese país ya cerró.

Gómez envió una solicitud de autorización a Vélez para poder entrenar a contraturno en las instalaciones deportivas del nuevo equipo, pero el club de Liniers no se la otorgó por temor a una lesión que ponga en riesgo la transferencia.

Con la baja de Lisandro Martínez, que sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda ante Crystal Palace, Lionel Scaloni y sus ayudantes buscan opciones para reemplazar al defensor entrerriano pensando en el comienzo de la actividad en las Eliminatorias Sudamericanas en marzo.

El cuerpo técnico de la "Albiceleste" se comunicó con Gómez para conocer su situación, pero teniendo en cuenta su presente, podría perderse la citación ante las trabas que tiene para sumarse a Udinese.

Sin lugar a dudas que los próximos días serán claves pera ver cómo continúa esta novela que aleja al futbolista de su mejor versión y que lo hace perder tiempo en un momento clave para la temporada.

Si bien el futbolista está haciendo todo lo posible para llegar a su nuevo club, todo depende de Foster Gillett y las chances de abonar lo que resta para que se concrete la operación que hasta el momento no llega a buen puerto.