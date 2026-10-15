Los aliados de Milei dejaron sin sesión a la oposición

La oposición reunió 121 diputados y quedó a ocho bancas de abrir una sesión con temas sensibles para el Gobierno de Javier Milei. Las ausencias de los bloques aliados y de legisladores vinculados con gobernadores cercanos a la Casa Rosada frustraron la convocatoria de este jueves, mientras en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba la quinta Marcha Federal Universitaria.

A las 14.30, el presidente de la Cámara, Martín Menem, dio por fracasada la sesión. El temario incluía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, proyectos destinados a las familias endeudadas y el rechazo al DNU 70/23, que derogó y modificó unas 300 leyes.

Los impulsores de la convocatoria anticipaban dificultades para alcanzar el quórum reglamentario de 129 presentes. Aun así, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica sostuvieron el llamado con una decisión política compartida, exponer a quienes facilitaran con su ausencia el desenlace que buscaba el oficialismo.

Entre quienes faltaron estuvieron los integrantes del PRO, la UCR conducida por Pamela Verasay y el MID. También se ausentaron los diputados de Independencia, que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Las diferencias atravesaron, además, a Provincias Unidas. Dentro de esa bancada faltaron Jorge Ávila, los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, el rionegrino Sergio Capozzi, Lourdes Arrieta, la cordobesa Alejandra Torres y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

A esas ausencias se sumaron las de Daniel Vancsik y Gerardo González, de Argentina Federal, bloque conducido por Oscar Herrera Ahuad. Yolanda Vega había informado que faltaría por razones de salud.

El resultado le permitió al Gobierno evitar el tratamiento del decreto y trasladar parte de la discusión a la sesión que La Libertad Avanza convocó para el 21 de octubre. Esa agenda contempla discapacidad, endeudamiento familiar, un proyecto del PRO que penaliza el vandalismo rural y la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la ley de Tierras fue uno de los factores que aceleraron la convocatoria opositora. El conflicto judicial alrededor de su derogación mediante el DNU 70/23 volvió a poner en debate los límites a la compra de terrenos rurales por extranjeros y renovó el intento de rechazar el decreto. El Senado ya había votado en contra de esa norma, mientras que en Diputados la oposición seguía sin reunir los apoyos necesarios.

En paralelo, el oficialismo avanzó con otra vía legislativa. Durante un plenario de comisiones realizado el miércoles, se incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la restitución de la ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del DNU.

Con esos asuntos incluidos en la convocatoria del 21 de octubre, los gobernadores que negocian con la Casa Rosada el Presupuesto y acuerdos electorales encontraron margen para mantener a sus diputados fuera de la sesión opositora.

Tras el fracaso de la convocatoria, Menem celebró el resultado en sus redes y acusó a los promotores del debate de intentar frenar el rumbo del Gobierno. Para la oposición, las 121 presencias dejaron expuesta la distancia que todavía la separa del número necesario para llevar sus iniciativas al recinto.