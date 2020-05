Los Lakers devuelven ayuda estatal destinada a pequeñas empresas

"Una vez que descubrimos que los fondos del programa se habían agotado, pagamos el préstamo para que el apoyo financiero se dirija a los más necesitados. Los Lakers siguen completamente comprometidos a apoyar tanto a nuestros empleados como a nuestra comunidad", señaló la franquicia angelina en un comunicado que ofreció a los medios de prensa.

La crisis económica que atraviesan algunos equipos de la NBA por la pandemia de coronavirus no afectó de manera crucial a los Lakers, que aplicaron en un principio para recibir la ayuda destinada a empresas de hasta 500 trabajadores para sobrellevar la crisis (y que se estira hasta los 10 millones de dólares) y, tras retornar el préstamo, anunciaron que no recortarán el salario de sus jugadores ni despedirán a ninguno de sus 300 empleados.

De acuerdo al último informe de la revista Forbes sobre la valuación de franquicias deportivas, los Lakers se ubicaban octavos, con un estimado de 3,7 billones de dólares en 2019, siendo la segunda más cara de la NBA, por detrás de los New York Knicks (5° en la lista general), con 4 billones. El ránking lo lideran Dallas Cowboys (NFL, con 5 billones); New York Yankees (béisbol), con 4,6; Real Madrid, con 4,2; Barcelona, con 4; Manchester United, con 3,8; y New England Patriots (NFL), con 3,8.

Mientras que, en la más reciente valuación enfocada en equipos de la NBA, los Lakers figuran con 4,4 billones, un aumento del 19 por ciento con respecto al anterior período.

Por su parte, Jeanie Buss, presidenta de los Lakers, cargo al que llegó tras la muerte de su padre, Jerry Buss, quien compró la franquicia y le heredó el grupo empresario que posee la mayoría accionaria del equipo, tiene una fortuna estimada en 500 millones de dólares. Además, estuvo comprometida con el afamado ex entrenador Phil Jackson.

Los Lakers, segundo equipo con más títulos en la NBA (16) por detrás de Boston Celtics (17) y que registra pasos de leyendas como Jerry West (el hombre cuya figura es el logo de la liga), Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant y donde juega actualmente LeBron James, tienen ingresos por 150 millones de dólares anuales, una cifra que estará en riesgo si no se reanuda la competencia, suspendida desde el pasado 1 de marzo, pero que no amerita acudir a la mano visible del Estado.