Desde el jueves 19 de enero, en estreno simultáneo con las principales salas del país, se exhibe el film de ciencia ficción y terror producido por James Wan a partir de una idea propia. M3GAN es una maravilla de la inteligencia artificial, una muñeca programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres.

Diseñada por Gemma, una robotista de una compañía de juguetes, M3GAN es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora, compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule. Cuando, inesperadamente, Gemma se convierte en la cuidadora legal de Cady, su sobrina huérfana de 8 años, no sabe bien qué hacer ni se siente preparada para ejercer de madre. Sometida a un intenso estrés laboral, decide vincular su prototipo de M3GAN a Candy en un intento por resolver ambos problemas. No tardará en descubrir las inimaginables consecuencias de su decisión.

Género: Ciencia ficción, terror

Origen: USA Título original: M3GAN

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 42 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Gerard Johnstone

Guión: Akela Cooper en base a una historia de James Wan

Producción: Jason Blum, Michael Clear, Couper Samuelson, James Wan

Música: Anthony Willis Fotografía: Peter McCaffrey, Simon Raby

Montaje: Jeff McEvoy

Reparto:

Amie Donald (M3GAN), Jenna Davis (Voz de M3GAN), Allison Williams (Gemma), Violet McGraw (Cady), Brian Jordan Alvarez (Cole), Arlo Green (Ryan), Jen Van Epps (Tess), Stephane Garneau-Monten (Kurt), Michael Saccente (Greg)

Hace no muchos años, los productores ejecutivos de ‹‹M3GAN››, Michael Clear y Judson Scott, andaban explorando ideas en su oficina de Atomic Monster junto al productor James Wan y su colega Rob Hackett. «Estábamos comentando que no hay suficientes películas de muñecos asesinos», cuenta Wan. «Existe la percepción de que yo hago esa clase de películas. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de mis muñecos mata a nadie. Sirven de receptáculo para una entidad sobrenatural o fuerza demoníaca que vive en su interior. Por ejemplo, en el caso de ‹Saw›, Jigsaw tiene una marioneta y habla a través de ella como si fuera su portavoz». La conversación avanzó y tuvieron una idea: «¿No sería genial crear una muñeca asesina que fuera como una combinación de Annabelle y Terminator? En vez de ser una película sobre entes sobrenaturales, pensamos en hacer una versión en la que, simplemente, la tecnología se ha descontrolado», dice Wan.

La guionista Akela Cooper conectó con sus propios miedos cuando comenzó a construir la premisa de la película: una ingeniera, Gemma, dedicada a su trabajo, que no se siente preparada para cuidar de su sobrina, que se acaba de quedar huérfana. «Hace un tiempo cuidaba muchas veces de mi sobrino y mi sobrina, y me di cuenta de lo aterrador que sería para mí tener que cuidar de un niño pequeño a tiempo completo», dice Cooper. «Necesitábamos poner al límite a nuestra heroína, Gemma, que se sintiera realmente desesperada, para darle ese arco sólido que hace que madure. Como no sabe lidiar con el papel que se le impone, intenta salvarlo por mediación de su carrera profesional. Eso es M3GAN. Gemma se siente mejor pensando que ahora puede cuidar de su sobrina sin tener que cuidar de verdad de ella. Yo no sabe cómo lidiar con su trauma de la infancia, pero este robot puede cumplir por ella».

El film además explora nuestra creciente dependencia de la tecnología para dirigir nuestras vidas… y la posible amenaza que supondría que esa tecnología comenzara a exceder nuestro control. «La ciencia y la inteligencia artificial eran aspectos fascinantes con los que jugar, porque son muy relevantes en el mundo actual», dice Wan. «Dependemos de la tecnología para muchas de las cosas que hacemos. Que esos dispositivos se volvieran contra nosotros y nos atacasen sería horrible. Eso es lo que queríamos intentar capturar con M3GAN».