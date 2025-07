Cine Distendido: Un espacio de inclusión para familias TEA en Comodoro

C+/ CINE EN COMODORO

"Nuestro grupo tiene ya en Comodoro ocho años trabajando de manera autoconvocada", explicó Silvana Casas, referente del grupo Comodoro TGD PADRES TEA y actual presidenta del Consejo de Discapacidad municipal, en Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y YouTube @sudestadacines.

La idea del Cine Distendido surgió de la red nacional de Familias TEA, de la cual Comodoro TGD Padres TEA es parte. "Esta propuesta se viene haciendo en algunos lugares del país también y nosotros, como miembros de la red, tratamos de traer algunos proyectos acá, a Comodoro, que se adapten a la situación que tenemos", afirmó Casas.

La necesidad era clara: muchas familias se encontraban con la frustración de no poder disfrutar de una salida al cine debido a las características de las funciones tradicionales. "Esta posibilidad de ir al cine a veces 10, 15 minutos y salir, o que los chicos tengan la posibilidad de caminar o de hablar, era necesaria", subrayó Casas.

ADAPTACIONES PARA UNA EXPERIENCIA INCLUSIVA

El Cine Distendido se diferencia de las proyecciones convencionales por sus adaptaciones pensadas para garantizar el confort de todos los asistentes. "El cine distendido tiene la particularidad de que el volumen no es tan alto como en las funciones de cine tradicional. En el Cine Teatro Español, los pasillos laterales tienen una iluminación, no es totalmente oscuro", detalló Silvana Casas.

Estas modificaciones son fundamentales, especialmente para personas con hipersensibilidad auditiva. Además, se permite a los espectadores la libertad de moverse y expresarse. "Tienen la posibilidad de hablar, de caminar si lo necesitan, algunos deambulan todavía", explicó Casas, añadiendo que "estas adaptaciones hacen que las familias puedan llegar por primera vez, en muchos de los casos, a las funciones de cine".

ÉXITO Y PROGRESOS GRADUALES

La primera función del año, que proyectó la película "Cómo entrenar a tu dragón", fue un verdadero éxito. Silvana Casas compartió una perspectiva personal y emotiva sobre la importancia de estas funciones: "Yo tengo un hijo con autismo de 16 años con el que todavía asistimos al cine distendido porque no hemos tenido la práctica de ir a las funciones tradicionales. Fuimos cuando era muy chico y no toleró el volumen".

El impacto de esta iniciativa se ve reflejado en las historias de las familias. "El día después, las familias nos cuentan cómo vivieron esa situación, la propuesta en sí. Y tenemos casos de que, por ejemplo, nos cuentan familias; pasamos por afuera, miramos todo, deambulamos en el pasillo y nos tuvimos que ir. A veces es así, a veces van, están 10 minutos y se van, 20 minutos más", relató Casas. Sin embargo, con el tiempo y la exposición gradual, se observan progresos: "En años anteriores, la experiencia de las familias era esa, estaban 10 minutos y se iban, al mes siguiente estaban 20 y así. Algunos pudieron pasar a las funciones de cine tradicional y otros todavía permanecemos en el distendido".

VISIBILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES

El objetivo del Cine Distendido trasciende la simple exhibición de una película. "Primero, visibilizarnos y después también tiene que ver con las habilidades sociales de los chicos", enfatizó Casas. Estas funciones implican una preparación previa en el hogar, fomentando la anticipación y la comprensión del entorno. "Hay toda una preparación en la familia, se hace una anticipación de lo que va a pasar en el cine, cómo me tengo que comportar. Y es una oportunidad de las familias para hacer una salida en familia", explicó Casas.

Para facilitar esta preparación, el grupo difunde con antelación pictogramas que ilustran el proceso de la función, qué se puede y no se puede hacer, y qué encontrarán en el cine. "Eso las familias lo practican con los chicos y cuando llegan al cine. Y bueno, es un poco probar si toleran, si no toleran, si aguantan estar sentados", comentó Casas.

UN MENSAJE DE ALIENTO: PROBAR SIN FRUSTRACIÓN

Para aquellas familias que aún dudan en acercarse, Silvana Casas tiene un mensaje claro: "Que se animen, porque es eso, es probar". Recordó conversaciones con Joaquín Ergas, de Sudestada Cines, en los inicios del proyecto, donde se abordaba la frustración de ir al cine, permanecer solo unos minutos y tener que retirarse. "No volvés más", sintetizó Casas.

La gran ventaja del Cine Distendido es que "todo el grupo familiar ingresa de manera gratuita, no solamente la persona con el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y su acompañante, sino el núcleo, o sea, la mamá, el papá y los hermanos. Si no está mamá y papá, dos adultos mayores con los niños o adolescentes que vayan". Esta medida elimina la presión económica y la frustración que podría generar un gasto si la experiencia es breve. "Esto hace que las familias puedan ir, y si el nene quiere estar diez minutos nada más y se tienen que retirar, no genere una situación de frustración por haber hecho un gasto o por haber... Es un paseo y van a ir gradualmente tolerando todo lo que dura la función", concluyó Casas, invitando a la comunidad a descubrir esta valiosa propuesta inclusiva.

Desde la organización, la referente extendió un agradecimiento a Joaquín Ergas, a Sudestada y al Cine Teatro Español por hacer posible la continuidad de este ciclo tan significativo para la comunidad. Su compromiso y colaboración son fundamentales para brindar este espacio de inclusión y esparcimiento.

PRÓXIMA FUNCIÓN Y CONTACTO

El ciclo de Cine Distendido se realiza una vez por mes. Para conocer la fecha de la próxima función y la película a proyectarse, así como para obtener más información sobre las actividades del grupo Comodoro TGD Padres TEA, pueden buscar sus redes sociales, ya que suelen difundir la información con anticipación y a través de los pictogramas.

Facebook: Comodoro Tgdpadrestea

Instagram: comodorotgdpadrestea