Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantar el culo de la última tumbona que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

A medida que avanza el relato, Manu comienza a percibir incoherencias en la actitud y en la presencia de Klaus, lo que despierta sospechas sobre su identidad y sus intenciones. La tensión crece y deriva en una propuesta inesperada, punto de inflexión que desencadena el desarrollo del conflicto central. El guion se sostiene en la incertidumbre y el choque entre dos personalidades opuestas, lo que permite construir un clima susceptible de interpretarse como una partida de ajedrez psicológica. “Playa de Lobos” combina elementos de thriller psicológico y comedia de suspense, con un desarrollo narrativo basado en un encuentro aparentemente fortuito en una playa que deriva hacia una situación cargada de tensión, sospecha y revelaciones progresivas. La cinta cuenta con la participación de RTVE y ha sido reconocida recientemente en el Festival Internacional de Cinema de Comedia de Begur Costa Brava.

La película presenta un relato concentrado en la interacción directa entre los dos personajes principales. Los diálogos, los silencios y los matices de comportamiento constituyen la base de un thriller que no depende de la acción externa, sino del progresivo desvelamiento de información que altera la percepción inicial del espectador. El entorno de Fuerteventura opera como marco visual y como elemento de aislamiento narrativo, favoreciendo que la atención permanezca centrada en el desarrollo psicológico del encuentro. Veiga señala que “la ficción española se ve en todo el mundo porque hacemos bien las cosas y las hacemos así porque hemos tenido oportunidades a base de hacer”. El proceso de repetición y acumulación de experiencias en la industria ha sido, en palabras de Veiga, lo que ha permitido alcanzar el estado actual de éxito.

El rodaje se llevó a cabo íntegramente en la isla de Fuerteventura, Canarias, concretamente en los municipios de Antigua, Pájara, Puerto del Rosario, La Oliva y Betancuria, contando con 280 figurantes de Fuerteventura y dejando alrededor de un millón de euros de inversión en la Isla. El film tiene como escenario principal la Playa de la Guirra en Caleta de Fuste (Antigua), y se rodó, además, en otros enclaves como a carretera de las Dunas de Corralejo y Puerto de Corralejo (La Oliva), la localidad de Betancuria, así como en zonas privadas de Tefía y Costa Calma. La película utiliza el paisaje desértico de la isla para crear una atmósfera onírica que refuerza el duelo psicológico de los protagonistas. La banda sonora, compuesta por Alfred Tapscott, incluye una colaboración especial del actor y cantante Asier Etxeandia.

CINE TEATRO ESPAÑOL

(jue 19, sáb 21, lun 23 y mie 25 de marzo):

18:15 Hs. PLAYA DE LOBOS (2D castellano)

CINE TEATRO ESPAÑOL

(vie 20, dom 22 y mar 24 de marzo):

18:15 Hs. PLAYA DE LOBOS (2D castellano)

Género: Comedia negra, suspenso psicológico

Origen: Argentina, España

Título original: Playa de Lobos

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 40 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Javier Veiga

Producción: Marta Hazas, Javier Veiga, Jose Velasco

Música: Alfred Tapscott

Fotografía: Javier Salmones

Montaje: Jani Madrileño

Reparto:

Guillermo Francella (Klaus), Dani Rovira (Manu), Javier Veiga (Florentino), Marta Hazas (Guía turística), Antonia San Juan (Taxista), Denisse Peña (Chica en la playa), Alfred Tapscott (Pianista)