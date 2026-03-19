Proyecto fin del mundo

Phil Lord y Christopher Miller dirigen esta adaptación en la que Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que se despierta en la Hail Mary, una nave espacial a años luz de la Tierra, sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que va recuperando la memoria, Ryland irá descubriendo su misión: resolver el enigma de los Astrófagos, misteriosos microorganismos extraterrestres que están provocando la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar a la Tierra de la extinción. Sin embargo, no estará completamente solo. La aparición inesperada de un alienígena podría cambiarlo todo, al ofrecerle apoyo vital en su épica lucha por salvar los mundos de ambos.

“Señoras y señores, les presento la primera obra maestra de 2026”, ha escrito hace poco el actor Josh Gad en una publicación de Instagram. “No sé cómo demonios lo han conseguido, pero Phil Lord, Christopher Miller, Drew Goddard y Aditya Sood, junto con Amy Pascal y Rachel O’Conner, nos han regalado una traslación perfecta de una obra que yo consideraba imposible de adaptar. La novela de Andy Weir es una de mis favoritas de todos los tiempos y la cinta, de alguna manera, está a su altura en cada detalle. Véanla en la pantalla más grande posible; Ryan Gosling nunca ha estado mejor. No puedo esperar para verla otra vez. Les devolverá la fe en la humanidad y en el poder del amor y la valentía”.

Christopher Miller ahonda en la idea de la autenticidad en la película: “Se siente real y de verdad, táctil, como si estuvieras allí. Para ello, tuvimos que construir los sets de manera vertical y horizontal, de manera que pudiéramos grabar la gravedad de manera también realista”. “La nave cortará la respiración a los espectadores que la vean”, señala Phil Lord. Y el director de diseño de producción, Charlie Wood, asegura que tuvieron un buen maestro: “Tuvimos conversaciones con la NASA acerca de la autenticidad, de cómo podríamos hacer partícipes a los espectadores del viaje que protagonizan los personajes principales”.

“Proyecto Fin del Mundo” ha costado 150 millones de dólares y no forma parte de una franquicia preestablecida, por lo que Hollywood estará mirándola con lupa para ver si es viable empezar a salir de la “era de las franquicias”. La novela es la segunda novela del escritor Andy Weir que se lleva a la gran pantalla. Ya en 2015, Ridley Scott adaptó “The Martian” con Matt Damon como protagonista, siendo una película muy aclamada y que fue nominada a 7 premios Oscar. Una de esas nominaciones fue a Mejor Guion Adaptado por el libreto escrito por Drew Goddard, quien ha vuelto a ser el responsable de este apartado en el film de Lord y Miller. Por cierto, el crítico Eric Marchen (miembro de CriticsChoice) ha expresado que “Proyecto Fin del Mundo” ofrece “una épica espacial trepidante que pone la verdadera humanidad en el centro, pero no sin acompañarla de unas imágenes asombrosa”.

CINE COLISEO (jue 19 y mie 25 de marzo):

21:00 Hs. PROYECTO FIN DEL MUNDO (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 20 de marzo):

21:00 Hs. PROYECTO FIN DEL MUNDO (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sab 21 y lun 23 de marzo)

21:00 Hs. PROYECTO FIN DEL MUNDO (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 22 y mar 24 de marzo

21:00 Hs. PROYECTO FIN DEL MUNDO (2D subtitulada)

Título original: Project Hail Mary

Género: Ciencia ficción hard

Origen: EE.UU. Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas 46 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Phil Lord y Christopher Miller

Guión: Drew Goddard en base a la novela de Andy Weir

Producción: Ryan Gosling, Phil Lord, Christopher Miller, Rachel O'Connor, Amy Pascal, Aditya Sood, Andy Weir

Música: Daniel Pemberton Fotografía: Greig Fraser

Montaje: Chris Dickens

Reparto:

Ryan Gosling (Ryland Grace), Sandra Hüller (Eva Stratt), Lionel Boyce (Oficial Steve Hatch), Ken Leung (Yáo Li-Jie), Milana Vayntrub (Olesya Ilyukhina), James Ortiz (Voz de Rocky), Priya Kansara (Voz de Hail Mary)