Boda sangrienta 2: Aquí voy

Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett repiten como directores y Samara Weaving vuelve a interpretar a Grace, quien momentos después de sobrevivir a la cacería por parte de la familia Le Domas, descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego. Esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien ha mantenido una relación distante, Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a ambas y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo. La cacería comienza de nuevo y esta vez, nadie está a salvo.

Hace seis años, un thriller de supervivencia llegó para demostrar que todavía hay gente con buenas y grandes ideas. “Boda Sangrienta” fue toda una sorpresa y se convirtió en uno de los mejores títulos del género de los últimos años. Fue todo un éxito comercial, recaudando 57.6 millones de dólares en todo el mundo, muy por encima de los ta sólo seis millones de dólares que costó hacerla. La propuesta encantó a la crítica y su puntuación en RT es de 89%. La prensa especializada destacó de la película que es “inteligente, subversiva y oscuramente divertida”.

El trío realizador conocido como Radio Silence, integrado por los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet y el productor ejecutivo Chad Villella, suelen combinar comedia, aventuras y terror, con guiones muy originales. Cuando se estrenó “Boda Sangrienta”, Gillett habló en su momento de la idea de llevar una historia convencional al extremo: “Nos encantó la idea de llevar algo tan cotidiano con lo que todos podemos identificarnos como es la familia política y darle un giro de género con un toque divertido, pero también con peligro y de forma extrema” decía. La premisa de la película nació del equipo de escritores Guy Busick y R. Christopher Murphy.

Los guionistas aprecian películas como el clásico “El Bebé de Rosemary”, en la que Mia Farrow protagoniza el memorable papel de la angustiada protagonista. Recuerda Busick: “El peligro es de muerte en “El Bebé de Rosemary”, y los personajes llevan el peso de la historia. El filme también es escalofriante, pero es muy travieso y tiene un toque absurdo”. Busick y Murphy se frotaron las manos pensando en este thriller llevado por una joven que entra en conflicto con el próximo nivel, su familia política, en una lucha nocturna por la supervivencia.

Y en “Boda Sangrienta 2: Aquí Voy” no es sólo la supervivencia de Grace lo que está en juego. El Alto Cargo del Consejo Superior, que revela un trasfondo más amplio del clásico juego letal, es el premio máximo codiciado por las familias rivales. La competición sube de nivel, exigiendo estrategias más elaboradas y alianzas inesperadas. El peligro no solo proviene de los adversarios, sino también de los conflictos internos que surgen entre las hermanas, lo que añade una capa emocional que intensifica la narrativa. No es sólo un relato de terror, sino también un reflejo satírico de las luchas por el poder y la influencia en la sociedad. La premisa del Consejo Superior podría interpretarse como una crítica a las estructuras jerárquicas en la vida real, donde intereses ocultos y ambiciones desmedidas prevalecen sobre cualquier mandato ético.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 19, sáb 21, lun 23 y mie 25 de marzo):

21:30 Hs. BODA SANGRIENTA 2: AQUÍ VOY (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 20, dom 22 y mar 24 de marzo):

21:30 Hs. BODA SANGRIENTA 2: AQUÍ VOY (2D subtitulada)

Título original: Ready or Not 2: Here I Come

Género: Terror, suspenso

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 1 hora 48 Min.

Formato: 2D

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Directores: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Guión: Guy Busick, R. Christopher Murphy

Productores: Bradley J. Fischer, William Sherak, James Vanderbilt, Tripp Vinson

Fotografía: Brett Jutkiewicz

Música: Sven Faulconer

Montaje: Jay Prychidny

Reparto:

Samara Weaving (Grace MacCaullay), Kathryn Newton (Faith MacCaullay), David Cronenberg (Chester Danforth), Sarah Michelle Gellar (Ursula Danforth), Shawn Hatosy (Titus Danforth), Elijah Wood (el Abogado), Néstor Carbonell (Ignacio El Caido), Kevin Durand (Bill Wilkinson), Olivia Cheng (Wan Chen Xing), Varun Saranga (Madhu Rajan), Nadeem Umar-Khitab (Viraj Rajan), Juan Pablo Romero (Felipe El Caido), Masa Lizdek (Martina Rajan)