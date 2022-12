Mac Allister: "tenemos lo nuestro para contrarrestar lo de ellos"

El mediocampista Alexis Mac Allister es una de las gratas sorpresas de la Selección Argentina a partir de la rápida aclimatación que tuvo en el grupo y su ascenso a lo largo de este año, situaciones que lo afianzaron en el once inicial de Lionel Scaloni.

Ahora, el ’Colorado’ afronta una importante prueba para el duelo de este viernes contra Países Bajos, por los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022, y lo palpitó en la conferencia de prensa de este jueves.

Consultado acerca de su actualidad y de haberse asentado en el conjunto que juega desde el arranque, el futbolista de Brighton de inglaterra blanqueó: "Si me lo preguntabas antes del Mundial, te aseguro que lo firmaría".

Igualmente, el medicampista quiso enfocarse también en lo colectivo. "Sabemos que la Selección Argentina es muy fuerte en los Mundiales. Tenemos gran equipo, con buenos jugadores. Obviamente, siempre apuntamos a pasar de ronda y a lo grande, pero con cautela sabiendo que hay grandes selecciones. Apuntamos a que sea un gran partido", comentó.

Al momento de referirse al potencial de los neerlandeses, Mac Allister apuntó: "Sabemos que ellos tienen grandes jugadores y una idea de juego muy clara. Nosotros tenemos lo nuestro para contrarrestar lo de ellos. Tenemos que ser conscientes de lo que podemos hacer. Lo importante es pensar en nosotros y jugar con tranquilidad. Si lo hacemos bien, seguro todo va a ir bien".

Por otra parte, el pampeano de 23 años valoró los últimos días de descanso que tuvo el plantel. "Creo que esos momentos con la familia son importantes para descansar, relajarnos. El grupo está muy bien anímico y futbolístico. Disfrutamos mucho, hay unidad muy grande y la pasamos bien entre todos. Cuando salimos a la cancha, intentamos hacerlo de la mejor manera. Sabemos que tenemos un partido muy importante por delante", enfatizó.

Cuando se le preguntó por una de las figuras del rival, Frenkie de Jong, Mac Allister quiso aclarar: "En principio, sabemos que De Jong es un gran jugador, una parte muy importante para el equipo. (Pero) no nos enfocamos en uno solo, ellos tienen una idea de juego muy clara, jugadores de mucha jerarquía. Nosotros también tenemos lo nuestro e intentaremos hacer lo mejor para sacarlo adelante. Lo más importante es pasar, después si es en los 90 (minutos), alargue o en los penales, veremos..."

El ex Argentinos Juniors y Boca también tuvo palabras para relatar cómo se encuentra en lo personal. "Me vengo sintiendo muy bien, haciendo las cosas bien... estoy muy contento de poder disfrutar un Mundial. Después, soy un jugador nunca me vas a ver pasar a tres o cuatro rivales. Intento jugar lo más siempre posible, que corra la pelota; trato de hacer lo mejor para el equipo. No sé si decir cuánto puedo mejorar o no, me vengo sintiendo bien y espero seguir de la misma manera", dijo.

Y en cuanto a sus sensaciones previas a esta clase de encuentros, Mac Allister contó: "Sinceramente, antes de los partidos suelo estar muy nervioso, pero en este Mundial hubo algo que hizo que no sintiera tantos nervios. Pasa por el lado de disfrutar".

También tuvo palabras de elogio para el capitán Lionel Messi. "Sabemos lo que es Leo, nos sorprende todos los días. Las cosas que hace son increíbles, tanto en entrenamientos como partidos. El grupo lo viene acompañando y se lo ve bien, contento, y eso para nosotros es muy importante".