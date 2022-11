Macri habló luego de que lo tildaran de mufa

El ex presidente se refirió al fallido debut de la Selección en el Mundial de Qatar 2022. En redes sociales lanzaron una campaña para que no vaya a ningún partido de Argentina.

El ex presidente Mauricio Macri asistió el martes al decepcionante debut de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Tras la derrota de la Scaloneta por 2 a 1 ante la débil Arabia Saudita en las redes sociales no perdonaron al ex mandatario al que tildaron de "mufa" e incluso motivó una campaña en Change.org para que no asista a ningún partido más de la Argentina.

A pesar de ello Macri no se amilanó y hasta se animó a pronosticar cómo le irá a la Argentina en los dos choques decisivos contra México el sábado y Polonia el próximo miércoles.

"Los dos partidos que quedan son muy ganables y calificamos" se animó a vaticinar Macri en diálogo con Radio La Red y contó que "cuando terminó (el partido frente a Arabia Saudita) venían todos a querer sacar una selfie, casi como tomándote el pelo".

Y siguió: "Es un partido que se puede perder, en términos que si ganamos los dos que vienen no pasa nada. Es una prueba al temple, a la convicción del equipo y al técnico. Tenemos 72 horas para pensar y reflexionar. Tomémoslo como una prueba".

"Es una prueba de personalidad, porque así como teníamos una superioridad sobre Arabia Saudita, también la tenemos sobre Polonia y México, pero hay que tener la tranquilidad para plasmarla en goles en la cancha", agregó Macri.

A pesar de la derrota Macri se mostró optimista y aseguró que "hay que mantener la calma, seguir creyendo en los jugadores y en el grupo humano que armó Scaloni, y pensar en ganar los dos partidos que quedan y clasificar".

"Después de tres años de no perder, de creer que éramos infalibles, esto nos lleva a una profunda reflexión. Sigo apostando por este equipo y siendo optimista", concluyó Macri.