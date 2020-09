Madre e hijo se intoxicaron con monóxido de carbono

Cerca de las 9 de este martes, personal de EMEC acudió por un llamado de emergencia a una vivienda, ubicada en la calle Chubut al 158 del barrio 9 de Julio.

En ese lugar, una mujer y su hijo menor de edad se intoxicaron por inhalación de monóxido de carbono. Los dos de inmediato fueron trasladados al Hospital. Mientras que el padre de familia se encontraba en buen estado de salud, describieron desde Bomberos Voluntarios.

Los bomberos del móvil 44 del Destacamento 1 trabajaron en el lugar y se abocaron a la ventilación del lugar. También se hizo presente personal de la Seccional Segunda.

Recomendaciones de Bomberos a los vecinos.

“No tapar las ventilaciones, no es grato vivir un momento como este. Por favor, no tapen las rejillas de ventilación, hagan la revisión periódica de los calefactores, no calefaccionarse con las hornallas y el horno. Sabemos que nos quedan un par de días de invierno, esta semana se viene bastante fría. Asesorarse en cuanto a qué calefactor puedo poner en cada ambiente. Tenemos que tener todos los ambientes bien ventilados”, indicaron.