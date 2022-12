Marruecos hizo historia y dejó afuera por penales a España  

En el Education City Stadium, los penales fueron los que decidieron que Marruecos pase a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 después de que eliminara a España tras el 0-0 en los 90' regulares y en los 120' del alargue. Fue 3-0 en la tanda.

Lógicamente, de la pelota se hizo cargo La Roja desde el primer minuto de juego en Rayán. No obstante, el duelo se pareció más a una partida de ajedrez cuando la posesión era europea debido a los innumerables movimientos de un lado a otro que hacía sin llegar con peligro.

Mientras tanto, los Leones del Atlas tuvieron la primera oportunidad más o menos clara en los pies de Achraf Hakimi a los 11 minutos de juego, cuando un tiro libre del ex Real Madrid superó la barrera y se fue apenas elevado sobre el travesaño.

El combinado dirigido por Luis Enrique respondió un poco más tarde con una doble chance peligrosa, acciones que no valieron por una posición adelantada previa. A los pocos instantes, Marco Asensio picó hacia el área y no dudó en sacarse una volea de zurda que tocó red, pero del lado que no vale.

Fue hacia el final del primer tiempo que el conjunto africano se animó para terminar mejor que sus rivales. En una de las últimas, Sofiane Boufal, la figura del equipo hasta el momento, realizó una gran jugada individual al quitarse de encima a un defensor y así centrar para la llegada por todo lo alto de Nayef Aguerd, quien cabeceó centímetros por encima del arco.

De todas maneras, la única oportunidad en la cual Unai Simón fue exigido fue con un remate lejano de Noussair Mazraoui, quien no pudo celebrar su zurdazo debido a que el arquero español, bien parado en el medio, atajó en dos tiempos.

Ya para el complemento, Marruecos dejó de llegar con frecuencia al área oponente y fue España la que, con su clásico estilo, dominó la pelota a placer en la búsqueda de crear espacios, los cuales no encontró en una impecable defensa.

Con el pasar de los minutos, especialmente en el último cuarto de hora, La Roja se aproximó con mayor peligro y sin darle descanso al combinado africano, que a pesar de los cambios se mantuvo replegado en el fondo.

De contraataque solamente lo intentaron los Leones del Atlas, quienes ya sobre el final se conformaron con el empate para mandar toda la acción al tiempo extra, siendo una clave Bono bajo los tres palos con un tiro libre que le picó cerca y la despejó al tiro de esquina.

Lejos de querer estirar más la definición, los dirigidos por Luis Enrique se animaron un poco más a pesar de que al mismo tiempo quedaban con un flojo resguarde en el fondo, lo cual aprovecharon los marroquíes con su velocidad para poner en aprietos a Simón cuando el primer tiempo del alargue se terminaba: con el poder de elegir cualquier palo, Walid Cheddira le pegó a toda la humanidad del arquero europeo.

Para el segundo tiempo extra, los españoles estuvieron imprecisos en sus pases y la más clara, que parecía ser de la victoria por el momento, a los 114', fue de Cheddira, quien recibió un pase largo y condujo a duras penas hasta el área en la cual no pudo ni siquiera definir. Todo se decidió por penales.

En la tanda desde los doce pasos, Marruecos sacó su boleto a los cuartos de final con las anotaciones de Sabiri, Ziyech y el definitorio de Hakimi, pero sobre todo con la actuación estelar de Bono, quien le atajó los penales a Carlos Soler y Sergio Busquets, mientras que Pablo Sarabia erró el suyo. Ahora esperan por Portugal o Suiza.