Masiva marcha de mujeres en apoyo a víctima de violencia

Con una masiva convocatoria, este jueves por la tarde un grupo de más de 100 mujeres se congregó en Puerto Deseado para marchar hacia el Juzgado local, pidiendo justicia por una vecina que hace años es víctima de violencia de género por parte de su expareja.

"Estamos cansadas del machismo, de estar vulnerables y esta es la manera que encontramos pacífica para hacernos escuchar y para gritar por justicia", dijo una de las convocadas antes de comenzar la movilización.

"Lo que se va a escuchar es que queremos a D.B. preso ya, no se puede esperar más, la Justicia tiene que hacer algo ahora", expresó. Previo a marchar, y con la voz quebrada, pidió a las mujeres: "Estemos todas juntas en la calle, no nos dispersemos por las veredas, ojalá no pase nada, no sabemos a qué nos enfrentamos, porque esta es nuestra vida".

El agresor, de iniciales D.B, está en libertad pese a tener antecedentes penales por violencia de género. Actualmente tiene una nueva orden de restricción de acercarse a la víctima, la cual ya se le ha aplicado y ha incumplido en ocasiones anteriores.

Las últimas denuncias radicadas por la vecina fueron luego de que el sujeto le robara su celular tras romper la perimetral, y luego la amenazara de muerte a través de las redes sociales. A partir de esto, la Policía desplegó allanamientos en la noche del miércoles, en donde le secuestraron el celular e incautaron droga.

Por otra parte, en las últimas horas la mujer fue salvajemente golpeada por el hombre y agrupaciones feministas de la localidad anunciaron la movilización para mostrar su apoyo e ir en reclamo a Oldemar Villa, el polémico juez deseadense que fue duramente criticado por cómo fue su proceder en el brutal crimen de Santino y María, dejando libre a uno de los imputados, al que posteriormente debió apresar nuevamente, publicó La Opinión Austral.