Menotti a Mbappé: "que venga a jugar a Chacarita"

César Luis Menotti, Campeón del Mundo con Argentina en 1978, dialogó con TyC Sports el día después de que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni le ganó la Finalissima a Italia.

Menotti, sobre se sensación ante los triunfos y victorias de la selección argentina: "Estoy feliz con la Selección. En primer lugar, porque se acompaña a través de lo que significa la Selección, un proyecto de un cuerpo técnico que está apuntando a un campeonato del mundo. El primer objetivo era clasificar. Ahora trabajan en la búsqueda de fortificar la relación afectiva que hay entre futbolistas, cuerpo técnico y ya con la gente también. Les da fuerza a todos", comenzó su análisis.

Luego, aseguró que "la gente renueva su sueño cuando ve un equipo que lo representa, y eso se está consiguiendo". Además, se refirió a si la Albiceleste es candidata para el Mundial de Qatar 2022: "Desde que yo nací, Argentina siempre es candidata. Ojalá siga siendo así. Se lo merecen, es un grupo de jóvenes que sobre todo se han unido afectivamente. Este grupo me representa desde el juego. Están comprometidos con una idea futbolística".

MESSI, SCALONI Y EL CUERPO TECNICO

"Este cuerpo técnico es serio, no vende humo nunca. Consiguieron una relación con los futbolistas. Y hoy es su fuerte. Los futbolistas los respaldan. Además se han comprometido con la gente", sentenció Menotti. Por otro lado, le dedicó unas palabras a la Pulga: "Messi está feliz porque hay un grupo excelente. Lo quieren mucho. Es un pibe bárbaro que deja todo. Es muy querible y muy representativo de esta Selección. Está siempre cuando el equipo lo necesita. Nadie duda que es el mejor jugador del mundo".

MBAPPE A CHACARITA

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar al Mundial. El fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”, dijo el francés Kylian Mbappé. Ante estas declaraciones, Menotti respondió: "¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido. Son cosas para la prensa. El fútbol es fútbol. La pelota, el jugador y la gente".

FINALISSIMA

"Argentina jugó un partido para la emoción. Me hizo muy feliz. Sobre todo, porque lo más importante era la pelota. Ni Messi ni Scaloni, era la pelota", aseguró el Flaco. Luego, al ser consultado sobre si dirigiría un club si llegase la oferta, se sinceró al decir que no sabe la respuesta, pero fue contundente: "Solo la muerte me va a alejar del fútbol".

Menotti, sobre Di María y la chance de jugar en Rosario Central: "Si no llega a ir, lo voy a ir a buscar yo"

El Flaco se animó a decir a quién de los actuales jugadores se llevaría para la Selección de 1978: "Di María es mi ídolo. No tengo relación con él, pero le tengo un cariño por la valentía".

