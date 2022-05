Messi: "esta Selección le puede pelear a cualquiera"

El capitán Lionel Messi destacó el presente de la Selección argentina de fútbol y afirmó que el equipo "le puede pelear a cualquiera", aunque evitó calificar al elenco albiceleste como candidato al título en el Mundial de Qatar 2022.

"Siempre es una alegría venir acá, es un lindo grupo y la pasamos bien. Venimos de ganar y eso ayuda muchísimo, estamos contentos. Cambió mucho la situación en Argentina, ya se habla de otra manera, con mucho más respeto. La Finalissima es un torneo oficial y vamos a competir para ganarla", declaró Messi en una entrevista con la señal de TyC Sports, de cara al partido de este miércoles con Italia.

Y agregó: "Cuando veo imágenes de la Copa América recuerdo lo que fue ese momento, pero después es como todo, ya está. Es un recuerdo hermoso pero quedó ahí, tenemos que seguir y viene un nuevo reto".

A su vez, la “Pulga” remarcó los logros del pasado con la camiseta del seleccionado: "Nosotros anteriormente habíamos hecho cosas espectaculares también pero no se valoraba. Se fue muy injusto con el grupo anterior, dimos todo en ese momento por la Selección y quedó una sensación rara. Fue maltratado y no se lo merecía. Yo no recuerdo otro momento en el que la gente haya estado tan feliz como en el Mundial de 2014".

En cuanto al sorteo de la Copa del Mundo, consideró: "Es la típica, pero ya sabemos que no hay rivales fáciles. En el pasado hemos celebrado grupos que al final se han terminado complicando. México siempre nos costó, es una Selección que juega muy bien, tiene una idea clarísima y un DT (Gerardo Martino) que conoce lo que es Argentina".

"Va a ser un grupo difícil, va a ser duro el Mundial en sí, pero siempre es mejor que las selecciones de más renombre toquen más adelante", añadió el rosarino. En esa línea, continuó: "El primer partido del Mundial siempre es diferente, ganarlo es clave por todo lo que viene después. Este grupo está muy ilusionado, con muchas ganas y nos estamos preparando bien para cuando llegue ese momento".

"Jugamos cada partido como si fuera una final. El cuerpo técnico los prepara muy bien y sabemos perfectamente a lo que jugamos. Tenemos clarísimo todo esto, somos una Selección que le puede pelear a cualquiera. Vamos a ser difícil para cualquier rival, aunque eso no quiere decir que seamos los candidatos para ser los campeones del mundo", sostuvo Messi.

A su vez, insistió sobre el grupo comandado por Lionel Scaloni: "Me siento cómodo, cuando nos juntamos parece que todo fluye de otra manera. Cada uno sabe cuál es su rol y qué tiene que hacer dentro de la cancha. Obviamente a mí me gusta jugar bien y tener la pelota siempre, pero si no se puede y tenemos que hacer lo otro, también estamos preparados para eso":

Por último, el astro argentino habló de su futuro y de la posibilidad de decir presente en 2026: "No sé qué va a pasar después del Mundial, ahora pienso en Qatar y más adelante veré. Sinceramente me parece muy difícil llegar al otro. Ya me vienen matando con que a veces corro poco, que camino, imagináte...", cerró.

Por otra parte, el jugador del Paris Saint Germain le respondió al polaco Robert Lewandowski tras la polémica por el Balón de Oro. "Sinceramente no comparto lo que dijo pero tampoco le di mucha importancia. Quedó ahí y no me interesa", lanzó el astro argentino.

"Cada uno dice lo que quiere, él puede expresarse. Sinceramente no comparto lo que dijo pero tampoco le di mucha importancia. Quedó ahí y no me interesa", manifestó.

En diciembre del año pasado, el polaco señaló sobre el discurso que dio el crack argentino tras obtener el premio, en el que le deseó que le otorguen el galardón de 2020 que quedó vacante por la pandemia: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías".

Ante esto, Messi respondió tajante: "Las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque las sentía así realmente. Él se había merecido el Balón de Oro anteriormente. En 2020 me había parecido el mejor. Pero en el año que lo gané yo, no".

En cuanto a la entrega del premio este año, el rosarino no titubeó y remarcó que lo merece el atacante francés Karim Benzemá: "No hay dudas, en la Champions fue fundamental de octavos en adelante todos los partidos", destacó.