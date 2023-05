C+/ CINE EN COMODORO

Eleanor Falco es una joven y talentosa pero problemática oficial de policía del Departamento de Policía de Baltimore que lucha con los demonios de su pasado cuando Geoffrey Lammark, el investigador jefe del FBI, la recluta para ayudar a perfilar y localizar al asesino. Mientras la policía y el FBI lanzan una cacería humana en todo el país, se ven frustrados a cada paso por el comportamiento sin precedentes del asesino. Dada su psique torturada, Eleanor puede ser la única persona que puede entender la mente del agresor y llevarlo ante la justicia.

En su definición, “misántropo” proviene del griego, misos (odio) y anthropos (hombre), que significa un sentimiento de "rechazo o desconfianza por la especie humana". El film por su parte detalla: "La aversion puede ser leve, manifestándose en actos de crítica social y aislamiento, o severa, con tendencia a la autodestrucción y a la destrucción de los demás. En casos extremos, la misantropía ha conducido a asesinatos en masa". Esta nueva producción de Szifrón llega un año antes de su proyecto más esperado: la película de "Los Simuladores". La serie que fue furor entre 2002 y 2004, tendrá su esperado regreso luego de los fans lo pidieran durante años.

El elenco de “Misántropo” está conformado principalmente por Shailene Woodley, la actriz estadounidense que destacó en el género juvenil y más tarde sorprendió al mundo con su papel en el drama “Big Little Lies”. A ella se unió Ben Mendelsohn, cuya filmografía incluye títulos como “Rogue One: Una Historia de Star Wars” y “Ready Player One”. Woodley habló con Variety y detalló lo que la atrajo de “Misántropo”: “Guiones como este, que están tan bien ejecutados tanto en tema como en tono, son raros de encontrar con un director como Damian al volante. Tengo plena confianza en que crearemos algo que tendrá un profundo impacto en el cine y resonará en el público, especialmente en los tiempos que estamos viviendo ahora. No podría estar más emocionada de ser parte de este equipo”.

Para este proyecto, Szifron coescribió el guion con Jonathan Wakeman, mientras que la fotografía es del también argentino Javier Juliá. Pero Szifrón tiene más entre manos, dado que actualmente trabaja en las etapas iniciales de “Los Simuladores: La Película”, que tiene fecha estimada de estreno para 2024 y reunirá al elenco original. “La estoy escribiendo, está avanzando a paso veloz”, dice. “Es una película compleja, muy ambiciosa, muy difícil. Siento que, por algunos comentarios que escuché, hay gente a la que le parece lo contrario, un camino fácil, de volver a hacer lo mismo”. Y ha admitido que es muy posible que haga una secuela de “Relatos Salvajes”, que por ahora ha llamado “Planeta Salvaje”.

Título original: To Catch a Killer

Género: Policial, suspenso

Origen: Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 59 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Damián Szifron

Guión: Damián Szifron, Jonathan Wakeham

Producción: Aaron Ryder, Estuardo Manashil, Damián Szifron, Shailene Woodley

Música: Carter Burwell

Fotografía: Javier Julia

Reparto:

Shailene Woodley (Eleanor Falco), Ben Mendelsohn (Geoffrey Lammark), Ralph Ineson (Dean Possey), Jovan Adepo (Mackenzie), Rosemary Dunsmore (Sra. Possey), Michael Cram (Gavin), Jason Cavalier (Marquand), Mark Camacho (Jefe Karl Jackson)