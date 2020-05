Murió el genocida Francisco Gómez

El ex agente de inteligencia de la Fuerza Aérea y apropiador del nieto restituido Guillermo Pérez Roisinblit falleció el sábado, detenido en el penal de Ezeiza. La primera condena que recibió Francisco Gómez por su participación en numerosos delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura fue en 2005, cuando se lo halló culpable de la apropiación de Guillermo, nieto de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Tras la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fue penado por el secuestro y las torturas aplicadas a Patricia Pérez Roisinblit y José Pérez Rojo. Fue en 2016, durante el juicio por los crímenes de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires.

"Ayer falleció Francisco Gómez, el agente de inteligencia de la Fuerza Aérea que formaba parte del grupo de tareas que mantuvo secuestrados a mis padres, que los torturó y que los desapareció. También fue quién me robó y me anotó como su hijo biológico por 21 años", anunció Guillermo Pérez Roisinblit a través de Twitter, en un hilo de comentarios en los que destacó que "no murió impune pero eso fue gracias a la lucha de mis abuelas y de las @abuelasdifusion ". Agregó que siente "impotencia porque se llevó consigo la verdad sobre lo que le hicieron a mis padres".

Pérez Roisinblit recuperó su verdadera identidad en 2000. Lo buscaron incansablemente sus abuelas Rosa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre de Patricia, y Argentina Rojo, madre de José, así como su hermana, Mariana Eva Pérez Rosinblit.

"En unos años nadie se va a acordar de vos, de tu cara, de tu nombre. Buchón cobarde, carcelero de embarazadas y ladrón de bebés, hiciste el mundo más feo, menos mal que te vas", le dedicó ella a través de la red social al comunicar la noticia.

Gómez fue agente civil de inteligencia de la Fuerza Aérea y prestaba servicios en la RIBA, ubicada en Morón, donde Patricia y José estuvieron secuestrados hasta que la joven fue trasladada a la ESMA para dar a luz a Guillermo, quien supo que era hijo de desaparecidos porque Mariana lo fue a ver al lugar donde trabajaba, cerca de los 2000, y se lo dijo. Tres veces se lo tuvo que preguntar a Gómez para que finalmente éste le confirmara el delito. El análisis genético certificó su verdadera identidad.

En 2001, el represor fue detenido y recién en 2005 condenado a 10 años por esa apropiación. Dos años antes, amenazó a Guillermo desde su celda con privilegios en un predio que la Fuerza Aérea tiene en Palermo. Entonces, le recriminó el encierro y le advirtió que no iba a ser para toda la vida: "Cuando saliera me iba a poner una bala en la frente a mí, a mi hermana y a mis dos abuelas", lo amenazó. Esa fue la última vez que Guillermo lo visitó. Lo vio, luego, tribunales mediante.

Gómez fue condenado por esa apropiación en 2005. En 2007 salió en libertad, pero en 2013 nuevamente fue detenido, esta vez por el secuestro y las torturas aplicadas a Patricia y a José, ambos permanecen desaparecidos. José fue secuestrado en la localidad de Martínez el 6 de octubre de 1978. El mismo día los represores se llevaron de su casa a su mujer, Patricia, con un embarazo de ocho meses, y dejaron en manos de la familia paterna a su hija Mariana, de quince meses. Los jóvenes fueron trasladados a la RIBA. Por esos delitos, recibió finalmente condena en 2016.