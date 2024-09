No hables con extraños

James McAvoy, Mackenzie Davis y Scoot McNairy protagonizan esta nueva versión en la que los Dalton, una familia estadounidense, van invitados a pasar unos días en la idílica finca campestre de una encantadora familia británica que conocieron en unas vacaciones. Pero lo que comienza como una escapada de ensueño se convierte pronto en una retorcida pesadilla psicológica. Un intenso thriller de suspense contemporáneo en el que McAvoy encarna al carismático y dominante propietario de la finca, cuya desmesurada hospitalidad esconde algo tenebrosamente oscuro.

“Hace un par de años, recibí una llamada de un ejecutivo de Universal que acababa de ver en Sundance un film que le había impactado mucho”, cuenta el productor Jason Blum. “Siempre agradezco ser esa persona de referencia que recibe la llamada cuando alguien ve algo perturbador. ¡Si algo horrible ha echado a perder tu día, llámame! Me organicé para verla y quedé pasmado. A medida que avanzaba, me horrorizaba con cada nueva revelación mostrada en pantalla y, una vez que se acabó, no conseguía quitármela de la cabeza. Pensé que, en las manos adecuadas, una reinterpretación en inglés podría ser una película muy memorable, inquietante y especial”.

Pero tenía que ser con el cineasta adecuado también. A Blum le habían encantado las películas de Watkins “Eden Lake” y “La Dama de Negro”, así que pensó que podría encajar en el proyecto. Y así fue. Cuando Watkins vio la película danesa, inmediatamente conectó con el material y vio el inmenso potencial que tenía para una adaptación. “Me entusiasmó ese concepto tan malicioso y cercano: gente de vacaciones cuestionándose el rumbo de sus vidas y haciendo amistad con una pareja que parece tener las respuestas que buscan”, explica Watkins. “La temática de la película me cautivó totalmente, esa forma de explorar cómo la sociedad moderna nos limita con sus reglas y lo que nos cuesta negociarlas”.

Era exactamente del tipo de película que captura el intelecto y la imaginación de Watkins. “Comencé mi carrera profesional con un thriller de terror titulado Eden Lake”, dice. “Podría calificarse de “terror social”, porque exploraba el conflicto intergeneracional, los miedos de clase y los ciclos de violencia en la sociedad. Tenía ganas de volver a esa intersección de géneros e ideas, y esta historia brindaba la oportunidad de indagar en ese tipo concreto de diversión inteligente”. Aunque “No Hables con Extraños” conserva muchas de las temáticas de “Gæsterne”, se desvía de forma significativa de su inspiración, comenzando por las identidades culturales de sus personajes principales. En lugar de ser daneses, sus protagonistas son estadounidenses y, en lugar de neerlandesa, la familia visitada es inglesa. “Mi intención no era crear la consabida versión de terror estadounidense”, dice Watkins. “Me pareció que podía aportar un ángulo muy británico a la caracterización y al humor para hacer que la película resultara más específica y honesta, para trabajar con algo más cercano y conferirle un sabor más satírico”.

Género: Thriller psicológico

Origen: USA, UK

Título original: Speak No Evil

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: James Watkins

Guión: Christian Tafdrup, Mads Tafdrup, James Watkins

Producción: Jason Blum

Música: Danny Bensi, Saunder Jurriaanss

Fotografía: Tim Maurice-Jones

Montaje: Jon Harris

Reparto:

James McAvoy (Paddy), Mackenzie Davis (Louise), Scoot McNairy (Ben Dalton), Alix West Lefler (Agnes Dalton), Aisling Francios (Ciara), Dan Hough (Ant)