Nochebuena es un momento de reunión familiar, de pasar la noche junto a la familia y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, la Navidad de este año para una familia será muy distinta. Su noche se ha visto interrumpida por la llegada de un grupo de mercenarios que los secuestra por su riqueza. Pero no cuentan con que les hará frente el oponente menos esperado: Santa Claus, que pasaba por ahí y está a punto de demostrar que de santo no tiene nada.

El Santa Claus de “Noche sin Paz” es el verdadero Santa, pero de una manera como nunca antes lo habíamos visto. Es un protector y un guerrero con algunas habilidades muy malas, pero cuando lo conocemos en la película, se ha vuelto un poco amargado y está cansado de las felices fiestas. “Ha perdido la fe en la humanidad y siente que el espíritu de la Navidad está desapareciendo, lo que lo ha convertido en una cáscara de hombre”, expresa Tommy Wirkola. “Su magia navideña está ligada a la creencia en la Navidad, así que cuando el espíritu de los que lo rodean se desvanece, también lo hacen sus poderes. Por no mencionar que su creencia en sí mismo también se ha desvanecido. Entonces, cuando lo vemos por primera vez en la pantalla, sus poderes no son lo que solían ser”.

Desde que interpreta al sheriff Jim Hopper en “Stranger Things”, David Harbour se ha convertido en uno de los talentos más llamativos de Hollywood. En 2018, encarnó al famoso personaje Hellboy en la tercera entrega de la franquicia; y tres años más tarde, asumió el rol de Alexei Shostakov (Red Guardian) en “Black Widow”, la película precuela sobre la heroína de Marvel. El actor no estaba seguro de aceptar el papel de Santa Claus cuando le explicaron por primera vez la idea de la película. “Pero luego me llamaron y me contaron la idea general, que sonaba tan divertida, fresca y diferente”, recuerda. “Después me enviaron el libreto y me dediqué a él, pero en mi mente seguía siendo un gran riesgo porque eran como dos películas machacadas en una. Eso es lo que era lo que la volvía tan única. Entonces, cuando empecé a leer el guion no creía que pudiera funcionar, pero al final me emocioné y pensé que era realmente hermoso. Era un gran guion que mejoramos a medida que nos adentrábamos en él”.

Harbour nunca se había puesto un traje de Santa Claus antes de tener en este papel. “El traje que uso en esta película no es un traje tradicional de Santa Claus”, explica. “Encontramos un equilibrio entre lo que vemos como el gran alegre y tradicional traje rojo y el arnés de cuero, las botas y otros elementos de su lejano pasado entretejidos”. El momento en que Harbour se puso ese traje fue importantísimo para Wirkola. “Verlo vestirse de Santa Claus por primera vez y hacer su ‘jo, jo, jo’... se me puso la piel de gallina”, cuenta el director.

CINE COLISEO (1 y 4 de diciembre):

22:00 Hs. Noche sin Paz (2D SUBT.)

CINE COLISEO (2, 3, 5, 6 y 7 de diciembre):

22:00 Hs. Noche sin Paz (2D Dobl.)

Género: Acción, comedia

Origen: EE.UU.

Título original: Violent Night

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 1 Hora 41 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Director: Tommy Wirkola

Producción: Guy Danella, David Leitch, Annie Marter, Kelly McCormick

Guión: Pat Casey, Josh Miller

Fotografía: Matthew Weston

Música: Dominic Lewis

Montaje: Jim Page

Reparto:

David Harbour (Santa Claus), John Leguizamo (Mr. Scrooge, el líder de los mercenarios), Cam Gigandet (Morgan Lightstone), Alex Hassell (Jason Lightstone), Alexis Louder (Linda Matthews), Edi Patterson (Alva), Beverly D'Angelo (Gertrude Lightstone), Leah Brady (Trudy Lightstone), André Eriksen (Gingerbread)