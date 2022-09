C+/ CINE EN COMODORO

Los cuidadores de un rancho de caballos de California se ven enfrentados a una fuerza misteriosa que afecta el comportamiento humano y animal. Este film de terror sigue a los trabajadores del rancho de Hayward, en Hollywood. En medio de un árido paraje, nada ni nadie irrumpe en su tranquila rutina. Sin embargo, un día comienzan a ocurrir espeluznantes sucesos que volverán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla.

Jordan Peele perturbó y redefinió el moderno género de terror, primero con “¡Huye!” en 2017 y luego con “Nosotros” en 2019. Y ahora nos trae una nueva y amplia epopeya de terror, “¡Nop!”, una oscura pesadilla pop, mezcla de insólita ciencia ficción y complicado thriller social. Daniel Kaluuya y Peele vuelven a trabajar juntos después de “¡Huye!”. El director escribió el personaje de OJ Haywood pensando en Kaluuya. “Reconozco que es mi papel favorito de todos los que ha hecho Daniel”, dice. “Me entusiasma trabajar con él porque compartimos un idioma emocional. Somos muy francos el uno con el otro, tanto que nuestras conversaciones parecen estar plagadas de misiles sensibles al calor”.

Desde que Kaluuya y Peele trabajaron juntos por primera vez hace seis años, sus vidas han cambiado mucho. Los dos han ganado un Oscar, se han hecho famosos y son profesionales de éxito. El actor se dio cuenta de los cambios en el director: “Jordan ha madurado como cineasta. “¡Huye!” era una carrera en línea recta, pero “¡Nop!” tiene mucha más envergadura. Su estilo es totalmente diferente. Profundiza más en los personajes, en los momentos, convirtiéndolos en indelebles. El ritmo y la velocidad han cambiado. Lo que más me gusta de sus películas es que son muy difíciles de describir. Hay que vivirlas. Siempre contienen una premisa real y luego una realidad absoluta en medio de todo”.

“El guion de “¡Nop!” era misterioso, no se parecía en nada a lo que yo había leído hasta entonces, pero sabía que podía confiar en el hombre que lo había escrito”, dice el actor. “Siempre pido ayuda cuando no sé de qué va algo, pero solo lo hago si estoy convencido de que al director le apasiona el tema, lo entiende, lo vive. Y con Jordan siempre es así”. La actriz Keke Palmer, quien interpreta a Emerald, la hermana de OJ, reconoce que rodar “¡Nop!” y trabajar con Peele le hizo pensar en la cultura en que vivimos. “Personalmente, creo que la película habla de buscar algo más allá de uno mismo y de obsesionarse tanto en la búsqueda que no se ve lo que ya se tenía”, dice. “Todos lo hacemos de una forma u otra. Somos como mariposas atraídas por la luz. Nos perdemos sin ver que el amor, el reconocimiento y la seguridad que buscamos siempre han estado ahí. Están en nuestro interior y también están en casa, con nuestra familia”.

Género: Ciencia ficción, terror

Origen: USA

Título original: Nope

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 10 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Jordan Peele

Producción: Jordan Peele, Ian Cooper

Música: Michael Abels

Fotografía: Hoyte Van Hoytema

Montaje: Nicholas Monsour

Reparto:

Daniel Kaluuya (OJ Haywood), Keke Palmer (Emerald Haywood), Michael Wincott (Antlers Holst), Steven Yeun (Ricky ‹‹Jupe›› Park), Keith David (Otis Haywood Sr.), Terry Notary (Gordy), Devon Graye (Ryder Muybridge), Eddie Jemison (Buster)