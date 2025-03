"Novocaine: Sin dolor", en Cine Coliseo

C+/ CINE EN COMODORO

Nathan lleva una vida discreta y solitaria, pero todo cambia cuando su pareja es secuestrada durante un violento atraco a un banco. Obligado a actuar, descubre que su condición, vista siempre como una rareza, es ahora su mayor ventaja para salvar a su novia. Sin miedo al daño físico, se lanza en una peligrosa misión para salvarla, enfrentando criminales despiadados mientras sufre golpes que harían caer a cualquier otro.

“El concepto de una persona normal que no siente dolor y emprende una odisea como esta parecía una idea fácil de comunicar”, dice Dan Berk. “Hay tantos programas y películas nuevos que salen, que necesitas algo que destaque al menos un poco. La gente suele utilizar el término “concepto pegadizo”. Eso es lo que buscas cuando intentas encontrar un proyecto que crees que puede tener éxito. Vas a querer un concepto del que el público no deje de hablar, y nuestros cerebros se iluminaron inmediatamente al imaginar todas estas piezas que no estaban en el guión original, y las incorporamos”.

“Lo que hace de “Novocaine” una película única es que las escenas de acción no se sienten como en “John Wick”, donde el protagonista está pateando el trasero de todos durante todo el tiempo”, señala. “Jack recibe una paliza durante la mayor parte de la pelea hasta que descubre alguna forma de ganar. Hay muchas películas en las que un jardinero es en realidad un ex agente de la CIA y tiene unas habilidades increíbles para asesinar. Dedicamos dos años de nuestras vidas a un concepto que destacara del resto y llevara el género en una dirección diferente. Queríamos hacer algo divertido pero lleno de acción. Hallar ese equilibrio es parte de la diversión. “Arma Mortal” es un buen ejemplo de film de acción cómico equilibrado. Es divertido, pero también hay drama y riesgos reales. También hay romance, pero no es la base de ninguna de las películas. Con “Novocaine” hemos querido que el espectador se involucre en la relación en pantalla”.

Elaborar la historia exigió investigar cierta condición denominada insensibilidad congénita al dolor con anhidrosis. Obviamente, en la película se toman ciertas libertades al respecto, dado que es una enfermedad muy debilitante. “Cualquiera que conozca a personas con esa enfermedad diría que lo que estamos haciendo va más allá de la capacidad de alguien en esa situación. Al mismo tiempo, es una película. Queríamos contar una historia sobre esta discapacidad, pero también sobre alguien que aprende a convertir esa enfermedad en un arma. Nathan se ha sentido como una carga toda su vida, pero en la película convierte esa discapacidad en un superpoder. Hicimos proyecciones de prueba y la gente respondió realmente a la idea de un personaje que convierte su discapacidad en un superpoder, y la respuesta fue muy positiva. Muchos de ellos estaban felices de ver a alguien con una discapacidad utilizándola a su favor, como si fuera algo de lo que no había que avergonzarse”.

CINE COLISEO (JUE 13 Y SÁB 15 DE MARZO):

21:45 HS. NOVOCAINE: SIN DOLOR (2D SUBTITULADA)

CINE COLISEO (VIE 14, DOM, 16, LUN 17, MAR 18 Y MIÉ 19 DE MARZO):

21:45 HS. NOVOCAINE: SIN DOLOR (2D DOBLADA)

Género: Comedia, acción, thriller

Origen: EE.UU.

Título original: Novocaine

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Dan Berk, Robert Olsen

Guión: Lars Jacobson

Producción: Adam Friedlander, Joby Harold, Julian Rosenberg, Drew Simon, Tory Tunnell

Música: Lorne Balfe, Andrew Kawczynski

Fotografía: Jacques Jouffret Montaje: Christian Wagner

Reparto:

Jack Quaid (Nathan Caine), Amber Midthunder (Sherry), Ray Nicholson (Simon), Jacob Batalon (Roscoe), Evan Hengst (Ben), Conrad Kemp (Andre)