Dakota Fanning es Mina, una artista de 28 años que termina varada en un extenso bosque virgen en el oeste de Irlanda, el cual no está trazado en ningún mapa. Logra hallar un refugio, donde encuentra a tres extraños desesperados y asustados, quienes dicen estar perdidos desde hace varios días y saberse perseguidos por criaturas misteriosas durante la noche. Se dice que estas criaturas salen a observar a sus humanos cautivos y provocan cosas terribles a cualquiera que no llegue al refugio a tiempo, lo que deviene en una odisea por sobrevivir a algo desconocido.

“No podríamos estar más emocionados de hacer esta primera película de Ishana”, ha dicho Richard Brener, presidente y director creativo de New Line Cinema. “Es visual, inmersivo y aterrador a partes iguales. El guion te atrapa desde la primera página y no te suelta”. “En última instancia, la trama se expande hasta convertirse en una especie de cuento de hadas oscuro”, ha declarado ella. “Eso es lo que más amo de todo”. Ya había dirigido secuencias en la segunda unidad de “Viejos” y un capítulo de la serie “The Servant”, proyectos de su padre. Y ha dejado bien claro que “Observados” no se limita a ser un mero filme “de susto”, sino que el horror funciona como un vehículo para incursionar en otros lugares narrativos. “En muchos sentidos, se trata de utilizar el género de terror para entrar en otro espacio, y eso también se convierte en una sorpresa del viaje. Así que, con suerte, la gente estará entusiasmada con esto”.

El desarrollo inicial de la carrera de Ishana difiere bastante del de su padre, pues M. Night siempre afrontó ideas de guion originales. Ella, en esta ópera prima, adapta un libro de éxito. “Al principio quería hacer algo original y tenía un par de conceptos en los que estaba trabajando”, dice. “Pero justo en medio de ese proceso, la novela “The Watchers” llegó a mi vida. Ahora, en retrospectiva, el proceso de adaptación es algo que me encanta. Tener la base de una historia que ya es específica y que ya tiene una mentalidad, y luego poder tomarla, expandirla y jugar con ella, es algo maravilloso. Así que estaría dispuesta a hacer otra. Absolutamente. O hacer un original. Veremos qué pasa después”.

“En gran medida, se trataba de imaginar cómo actuarían cuatro o cinco de estas personas y cómo lo harían juntas”, dice sobre el proceso de creación de la película. “Luego, como lección continua que aprendí durante el proceso de realización de la película, ocurre una cierta alquimia. Si tienes la suerte de captarlo, lo logras. Con este camino, hubo todos estos movimientos que simplemente llevaron a este grupo a estar juntos. Tienen una energía tan eléctrica cuando están todos juntos. Es realmente, realmente genial. ¡Es muy divertido! ¡Parecía teatro!”

CINE COLISEO (6 de junio):

22:15 Hs. OBSERVADOS (2D subtitulada)

CINE COLISEO (7, 11 y 12 de junio):

22:15 Hs. OBSERVADOS (2D doblada)

CINE COLISEO (8 de junio):

22:15 Hs. OBSERVADOS (2D subtitulada)

CINE COLISEO (9 de junio):

22:15 Hs. OBSERVADOS (2D doblada)

CINE COLISEO (10 de junio):

22:15 Hs. OBSERVADOS (2D subtitulada)

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Título original: The Watchers

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 42 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Ishana Shyamalan

Guión: Ishana Shyamalan, sobre las novela de A.M. Shine

Producción: Nimitt Mankad, Ashwin Rajan, M. Night Shyamalan

Fotografía: Eli Arenson

Música: Abel Korzeniowski

Montaje: Job ter Burg

Reparto:

Dakota Fanning (Mina), Georgina Campbell (Ciara), Olwen Fouéré (Madeline), Siobhan Hewlett (Madre de Mina), Shane O'Regan (Collin), Hannah Howland (Chloe), Alistair Brammer (John), Oliver Finnegan (Daniel), Anthony Morris (Burke), Charles Camrose (Conor)