Organizan una colecta solidaria en las redes para ayudar a Zulma

No fueron días fáciles para Zulma Lobato, tras vivir una dramática situación esta semana por haber sido golpeada salvajemente por un grupo de delincuentes, que además de robarla 15 mil pesos la agredió físicamente en el medio de la calle.

La mediática habría sido marcada por algún delincuente de la zona ya que los ladrones sabían perfectamente que ella tenía en su bolso el dinero de la pensión, según contó, en diálogo con Crónica.

Recordemos que Zulma había sufrido otro ataque similar el pasado 27 de marzo, cuando estaba yendo al supermercado a comprar comida. En ese asalto, le robaron su teléfono celular, las tarjetas de crédito y de débito y su DNI. Cuando se acercó a un local de la compañía de teléfonos, la detuvieron por violar la cuarentena.

Es importante destacar que Lobato está atravesando una complicada situación financiera, ya que vive solamente con los 16 mil pesos de pensión que cobra todos los meses. La mediática, explicó: “Necesito trabajar. Hace poco me llamó mucha gente, pero me daban domicilios falsos. Me hacen gastar plata en colectivo, ir hasta el lugar y después me encuentro con que el domicilio es falso. Me prometen sueldos altísimos, pero después es todo mentira. Uno se ilusiona y dice ‘bueno, voy a ganar un sueldo’ pero queda en la nada”.

A raíz de lo sucedido y de la situación económica por la cual atraviesa, la asociación civil Mariposas Libres, que ayuda a toda la comunidad trans en el país, organizó una colecta solidaria para poder ayudar a Zulma en este difícil momento.