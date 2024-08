Othar visitó el Tráiler de Salud y la Escuela N° 126 del barrio Don Bosco

En el marco de las políticas sanitarias que implementa la Municipalidad, con el objetivo de llegar con la atención integral y en territorio a toda la población comodorense, este miércoles el intendente Othar Macharashvili junto al secretario de Salud, Jorge Espíndola y la subsecretaria, Gabriela Moreno; recorrió el Tráiler que está emplazado en la sede vecinal del barrio Don Bosco de Km. 8, con un cronograma establecido desde el 05 de agosto hasta el 07 de septiembre.

Al respecto, el intendente ponderó la funcionalidad del Tráiler de Salud que “cada vez es más concurrido y queda chico. La demanda cada vez es más grande por lo que estamos gestionando un trabajo integrado con el Hospital Militar, con miras de satisfacer esta demanda, que mayormente corresponde a la atención de niños”.

En esa misma línea, analizó la posibilidad de incorporar pediatras e hizo hincapié en que “todo el equipo de Salud viene con el Tráiler”, es decir, los profesionales de oftalmología, odontología, de enfermería, nutricionistas y ginecólogos. “Vamos trabajando barrio por barrio, para ir asistiendo y descomprimiendo el área de salud pública”.

Mientras que en su visita a la Escuela N° 126 “ARA Punta Médanos”, ubicada frente a la Asociación Vecinal, Macharashvili expresó su felicidad por “ver cómo se está trabajando con el programa de prevención bucal, que busca aminorar la problemática dental”, a la vez que, puso en relieve la tarea de integración que, llevan adelante los profesionales no sólo con los niños sino también con las familias, a fin de instalar como un hábito saludable la higiene y el cuidado de la dentadura”.

REDES BARRIALES

En tanto, el secretario municipal Jorge Espíndola, resaltó la importancia de sostener el programa “Salud en tu barrio”, al expresar que “seguimos con la política sanitaria que tiene el Municipio de estar en territorio y fortalecer el vínculo con las escuelas, porque nuestra intención –dijo-, desde que asumimos en la Secretaría, es poder fortalecer las redes barriales y trabajar con todas las instituciones”.

Del mismo modo, el funcionario ponderó el acompañamiento del Intendente, “quien pregona la realización ininterrumpida de estas actividades y nos solicita poner un fuerte énfasis en este trabajo. El Tráiler seguirá dos semanas más en el barrio Don Bosco y estamos coordinando en qué otro barrio continuará, porque tenemos solicitudes de gente de todos los barrios”.

Espíndola también subrayó la convocatoria por parte de los vecinos al Tráiler de Salud, al decir que “es importante la cantidad de gente que se acerca y que nosotros estemos en el barrio, significa poder recibir la prestación sin tener que movilizarse. Hoy, con la presencia del servicio de oftalmología, hemos recibido vecinos de muchos barrios que vienen demandando una atención que está creciendo notablemente. En este sentido –indicó-, es que, en el día de la fecha, tuvimos que anotar a muchas personas que no pudieron ser atendida, para darle respuesta durante los días venideros en la Secretaría de Salud”.

GESTIONAR

Por su parte, la presidente de la Vecinal, Estela Uribe, se mostró gratificada por la posibilidad de contar con el Tráiler de “Salud en tu barrio”, porque “hoy vino muchísima gente y estamos agradecidos de que los vecinos puedan acceder a un montón de servicios, que hoy para ellos son imposibles por la distancia y la situación económica. Esperemos seguir trabajando de la misma manera”, expresó.

Por otro lado, la referente barrial consideró que “para nosotros es muy importante la presencia del señor Intendente, quien es muy querido en este barrio, porque su acompañamiento, nos da la posibilidad para poder gestionar y hacer que esta situación mejore”.

Uribe aprovechó la ocasión para agradecer la charla realizada el sábado último por parte del personal de la Secretaría de Salud en la sede vecinal sobre Respiración Cardiopulmonar (RCP) junto a Policía, Bomberos y los vecinos, donde “quedó mucha gente sin asistir y se demostró que hacer este tipo de jornadas sirve para asistir a otras personas”. De esa manera, en septiembre sumada a la jornada de Ginecología, habrá una nueva capacitación de RCP.

SALUD Y ALIMENTACION

La odontóloga de la Secretaría de Salud, Adriana Delgado, estuvo a cargo de la charla destinada a los cuatro 5° grados del nivel primario de la Escuela N° 126. “Fue muy buena para los niños, debido apunta a la higiene bucal y al cuidado de la boca, sobre todo a lo que respecta a la alimentación rica en azúcares y el consumo de golosinas”. En este sentido, la profesional indicó que, como parte de la propuesta, a los niños “se les entrega un cepillo, se les explica la técnica de cepillado y si es posible se les realiza la colocación flúor, con el fin de prevenir”.

Para concluir, la directora del establecimiento educativo, Mirian Corbera, agregó que esta charla bucodental “es súper importante porque hay muchos nenes que no traen el hábito de la casa, ni la concientización de mantener una correcta higiene bucal. Por eso, cuando nos propusieron desde la Secretaria de Salud tener una charla con los nenes, me pareció una excelente oportunidad. Muchos no saben cómo cepillarse, no tienen la posibilidad de la colocación de flúor que se les hizo, así que estamos muy felices. Más de 80 nenes que se van con la aplicación de flúor y una técnica de cepillado correcta”.