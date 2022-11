Por qué Dua Lipa no quiso cantar en la inauguración del Mundial

El próximo domingo será la inauguración del Mundial de Qatar 2022 con el partido entre el anfitrión y la Selección de Ecuador. La ceremonia previa al encuentro genera mucha expectativa alrededor del mundo, ya que es un espectáculo muy atractivo y varios de los mejores artistas se presentan minutos antes del puntapié inicial del primer compromiso del torneo. Sin embargo, una artista muy esperada acaba de bajarse.

Shakira y el grupo musical BTS estarán presentes en la ceremonia inaugural. La cantante colombiana tendrá su cuarta presentación en la inauguración del Mundial, luego de haberlo hecho en 2006, 2010 y 2014. Varios rumores apuntaban a que Dua Lipa iba a acompañar a la nacida en Barranquilla, pero la misma artista se encargó de desmentirlos.

Mediante una historia de Instagram, la británica confirmó que no estará en la inauguración de Qatar 2022 y dio a conocer que nunca estuvo en negociaciones con la organización. "Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", escribió Dua Lipa.

La artista no está de acuerdo con la manera en que se manejan los derechos humanos en el país anfitrión y por esa razón ni siquiera viajará para alentar a Inglaterra. Dua Lipa hizo público su rechazo a la organización del Mundial en Qatar, lo cual ha sido muy criticado por varios personajes famosos y la británica fue la última en hacerlo.