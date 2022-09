Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

8 de septiembre:

JACK EN LA CAJA MALDITA II

Director: Lawrence Fowler

Protagonistas: Matt McClure, Mollie Hindle, James Swanton, Nicola Wright

Una rica heredera al borde de la muerte y su devoto hijo abren una misteriosa caja sin sospechar la macabra, pero esperanzadora sorpresa que desatarán. Desesperados, Olga y Edgar Marsdale hacen un oscuro trato con el tenebroso ser oculto en la caja: la milagrosa sanación de la enfermedad terminal que aqueja a la acaudalada mujer, a cambio de la vida de seis víctimas inocentes.

15 de septiembre:

BÁRBARO

Director: Zach Cregger

Protagonistas: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long, Jaymes Butler

Después de viajar hasta Detroit para hacer una entrevista de trabajo, una joven alquila una casa para pasar la noche. Sin embargo, cuando llega al Airbnb que había reservado descubre que el alojamiento ya está ocupado por otro inquilino. Sin otro lugar al que ir en medio de la noche decide compartir casa con este desconocido. Pero, a medida que pasa la noche se dará cuenta que hay algo más a lo que tener miedo que a su nuevo y misterioso compañero de piso.

22 de septiembre:

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Director: William Brent Bell

Protagonistas: Julia Stiles, Isabelle Fuhrman, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa

Precuela de “La Huérfana”, el recordado film de terror de 2009 sobre Lena, la mujer afectada de con hipopituitarismo, lo que le permitía tener la apariencia de una niña. En esta historia anterior, Lena consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a EE.UU., haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida como Esther no será como ella esperaba, y se enfrentará a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio.

NO TE PREOCUPES QUERIDA

Directora: Olivia Wilde

Protagonistas: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine

Ambientada en la década de 1950, la película narra la historia de una pareja aparentemente feliz. Viven en una apacible comunidad estadounidense, donde él trabaja para una gran corporación, mientras ella es una abnegada ama de casa. Poco a poco, ella empieza a descubrir detalles sobre el Proyecto Victoria, el trabajo que está desarrollando su marido. Mientras el resto de mujeres de los empleados se dedican a ser discretas y sumisas, ella comienza a hacerse preguntas y a comprender horrorizada que su felicidad y su vida están más en peligro que nunca.

29 de septiembre:

SONRÍE (SMILE):

Director: Parker Finn

Protagonistas: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Es el largometraje debut del director Parker Finn. Se basa en su cortometraje premiado en el festival South by Southwest, “Laura Hasn’t Slept”, en el que una mujer busca ayuda de un terapeuta debido a pesadillas recurrentes que no la dejan dormir.