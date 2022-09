Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

22 de septiembre

AVATAR (Reestreno -versión extendida-)

Director: James Cameron

Protagonistas: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang

En un exuberante planeta llamado Pandora viven los Na'vi, seres que aparentan ser primitivos pero que en realidad son muy evolucionados. Debido a que el ambiente de Pandora es venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, están relacionados con las mentes humanas, lo que les permite moverse libremente por Pandora. Jake Sully, un exinfante de marina paralítico se transforma a través de un Avatar, y se enamora de una mujer Na'vi.

LA HUÉRFANA: EL ORIGEN

Director: William Brent Bell

Protagonistas: Julia Stiles, Isabelle Fuhrman, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa

Precuela de ‹‹La Huérfana››, el recordado film de terror de 2009 sobre Lena, la mujer afectada de con hipopituitarismo, lo que le permitía tener la apariencia de una niña. En esta historia anterior, Lena consigue escapar del psiquiátrico ruso en el que está recluida y viaja a EE.UU., haciéndose pasar por la hija desaparecida de una familia adinerada. Pero su nueva vida como Esther no será como ella esperaba, y se enfrentará a una madre que protegerá a su familia a cualquier precio.

29 de septiembre

ARGENTINA 1985

Director: Santiago Mitre

Protagonistas: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi

Película inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante a enjuiciar a los jefes de la dictadura más sangrienta de Argentina, brindando justicia a sus víctimas y paz a sus sobrevivientes.

SONRÍE (SMILE):

Director: Parker Finn

Protagonistas: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Es el largometraje debut del director Parker Finn. Se basa en su cortometraje premiado en el festival South by Southwest, ‹‹Laura Hasn’t Slept››, en el que una mujer busca ayuda de un terapeuta debido a pesadillas recurrentes que no la dejan dormir.

LA MUJER REY

Directora: Gina Prince-Bythewood

Protagonistas: Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, Hero Fiennes-Tiffin, Thuso Mbedu

La extraordinaria historia de las Agojie, la unidad de guerreras que protegió el reino africano de Dahomey en el siglo XIX con unas habilidades y una ferocidad nunca vistas en el mundo. Inspirada en hechos reales, la película sigue el viaje épico de Nanisca, general de la unidad militar exclusivamente femenina, y de Nawi, una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.