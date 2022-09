Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

29 de septiembre

NO TE PREOCUPES CARIÑO

Directora: Olivia Wilde

Protagonistas: Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine

Alice y Jack tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental en donde los hombres que trabajan para el Proyecto Victoria de alto secreto viven con sus familias. El optimismo por el estilo de vida de la sociedad en los años 50 que tiene el Director General, Frank, ancla todos los aspectos utópicos de la vida diaria y unida en el desierto. Pero empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, y Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria y por qué.

ARGENTINA 1985

Director: Santiago Mitre

Protagonistas: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi

Película inspirada en la historia real del equipo de fiscales liderado por Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo que, acompañados por un grupo de jóvenes en su batalla de David vs Goliat en contra del poder, se atrevieron contra todo pronóstico y bajo una amenaza constante a enjuiciar a los jefes de la dictadura más sangrienta de Argentina, brindando justicia a sus víctimas y paz a sus sobrevivientes.

SONRÍE (SMILE):

Director: Parker Finn

Protagonistas: Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey, Kal Penn

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a una paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Es el largometraje debut del director Parker Finn. Se basa en su cortometraje premiado en el festival South by Southwest, “Laura Hasn’t Slept”, en el que una mujer busca ayuda de un terapeuta debido a pesadillas recurrentes que no la dejan dormir.

LA MUJER REY

Directora: Gina Prince-Bythewood

Protagonistas: Viola Davis, John Boyega, Lashana Lynch, Hero Fiennes-Tiffin, Thuso Mbedu

La extraordinaria historia de las Agojie, la unidad de guerreras que protegió el reino africano de Dahomey en el siglo XIX con unas habilidades y una ferocidad nunca vistas en el mundo. Inspirada en hechos reales, la película sigue el viaje épico de Nanisca, general de la unidad militar exclusivamente femenina, y de Nawi, una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

6 de octubre

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

Director: Enrique Gato

A Tadeo le encantaría que sus colegas arqueólogos le aceptasen como a uno más, pero siempre acaba liándola: destroza un sarcófago y desata un conjuro que pone en peligro la vida de sus amigos, Momia, Jeff y Belzoni. Con todos en contra y solo ayudado por Sara, Tadeo emprenderá una huida llena de aventuras, que le llevará de México a Chicago y de París a Egipto, para encontrar la manera de acabar con la maldición de la momia.