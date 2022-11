Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

17 de noviembre

EL MENÚ

Director: Mark Mylod

Protagonistas: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, John Leguizamo

Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados. Versión libre del famoso relato de suspenso ‹‹The Most Dangerous Game››, publicado en 1924.

JEEPERS CREEPERS: REBORN

Director: Timo Vuorensola

Protagonistas: Peter Brooke, Steve Jones, Sydney Craven, Imran Adams, Jarreau Benjamin

El festival Horror Hound se celebra por primera vez en Luisiana. Entre los asistentes se encuentran Chase y su novia Laine. Ella empieza a experimentar premoniciones y visiones inquietantes asociadas al pasado del pueblo y al Creeper, la criatura sobrenatural que acecha a sus presas cada 23 primaveras y durante 23 días. A medida que avanza el festival y el entretenimiento empapado de sangre se convierte en un frenesí, Laine cree que algo sobrenatural ha sido convocado y que ella está en el centro de todo.

24 de noviembre

UN MUNDO EXTRAÑO

Directores: Don Hall, Qui Nguyen

Una legendaria familia de exploradores, los Clade, intenta recorrer una tierra inexplorada y peligrosa donde unos seres fantásticos los esperan. Trabajando con un variopinto equipo que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas, los miembros de la familia deberán aprender a lidiar con las diferencias que los enfrentan y que amenazan con echar la misión, la más importante que hayan emprendido.

1 de diciembre

NOCHE SIN PAZ

Director: Tommy Wirkola

Protagonistas: David Harbour, John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Alexis Louder

Nochebuena es un momento de reunión familiar, de pasar la noche junto a la familia y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, la Navidad de este año para una familia será muy distinta. Su noche se ha visto interrumpida por la llegada de un grupo de mercenarios que los secuestra por su riqueza. Lo que no esperan los delincuentes es que Papá Noel no va a dejar que esto suceda y su regalo de este año va a ser salvar a esta familia. Santa Claus demostrará que no es simplemente un señor mayor afable, que tiene un secreto bajo la manga.

15 de diciembre

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA

Director: James Cameron

Protagonistas: Sam Worthington, Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Oona Chaplin

Secuela del éxito de taquilla ‹‹Avatar›› (2009). En palabras de su director, James Cameron, hechas el 21 de abril de 2010, ‹‹Parte de mi enfoque en la segunda película estará en la creación de un entorno diferente, un escenario diferente de Pandora. Voy a centrarme en el océano de Pandora, que será igual de rico, diverso, loco e imaginativo, pero sin ser una selva tropical. No digo que no volvamos a ver lo visto anteriormente, sino que veremos más››.