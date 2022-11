Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

24 de noviembre

UN MUNDO EXTRAÑO

Directores: Don Hall, Qui Nguyen

Una legendaria familia de exploradores, los Clade, intenta recorrer una tierra inexplorada y peligrosa donde unos seres fantásticos los esperan. Trabajando con un variopinto equipo que incluye una mancha, un perro de tres patas y una multitud de criaturas hambrientas, los miembros de la familia deberán aprender a lidiar con las diferencias que los enfrentan y que amenazan con echar la misión, la más importante que hayan emprendido.

1 de diciembre

NOCHE SIN PAZ

Director: Tommy Wirkola

Protagonistas: David Harbour, John Leguizamo, Beverly D'Angelo, Alexis Louder

Nochebuena es un momento de reunión familiar, de pasar la noche junto a la familia y disfrutar de las fiestas. Sin embargo, la Navidad de este año para una familia será muy distinta. Su noche se ha visto interrumpida por la llegada de un grupo de mercenarios que los secuestra por su riqueza. Lo que no esperan los delincuentes es que Papá Noel no va a dejar que esto suceda y su regalo de este año va a ser salvar a esta familia. Santa Claus demostrará que no es simplemente un señor mayor afable, que tiene un secreto bajo la manga.

MAR DE SANGRE

Director: James Nunn

Protagonistas: Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Hannay, Malachi Pullar-Latchman

Después de una noche de fiesta en la playa, unos amigos deciden cometer una locura y roban un par de motos acuáticas para divertirse en el mar. Pero la valentía y las malas decisiones conducen a una aterradora colisión frontal que hace que uno de los Jet Skis se hunda, dejando al otro averiado y uno de los amigos gravemente herido. Solos y a la deriva a más de tres kilometros de tierra, aquí es donde comienza el verdadero horror. Deberán luchan por encontrar el camino a casa con uno de ellos gravemente herido mientras los depredadores acechan bajo el agua.

15 de diciembre

AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA

Director: James Cameron

Protagonistas: Sam Worthington, Kate Winslet, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Oona Chaplin

Secuela del éxito de taquilla “Avatar” (2009). En palabras de su director, James Cameron, hechas el 21 de abril de 2010, “Parte de mi enfoque en la segunda película estará en la creación de un entorno diferente, un escenario diferente de Pandora. Voy a centrarme en el océano de Pandora, que será igual de rico, diverso, loco e imaginativo, pero sin ser una selva tropical. No digo que no volvamos a ver lo visto anteriormente, sino que veremos más”.

5 de enero

EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO

Directores: Joel Crawford y Januel Mercado

Regresa el felino favorito de todos: Es un amante de la leche, bravucón como nadie y no le teme a nada. Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura en el universo de Shrek en la que el valiente forajido Gato con Botas descubrirá que su pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad le han pasado factura. Gato ha gastado ocho de sus nueve vidas, aunque perdió la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas llevará al Gato con Botas a su búsqueda más increíble hasta el momento.