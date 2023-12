Próximos estrenos

11 de enero

BEEKEEPER: SENTENCIA DE MUERTE

Director: David Ayer

Protagonistas: Jason Statham, Josh Hutcherson, Minnie Driver, Jeremy Irons

Adam Clay es un hombre que, a primera vista, parece dedicarse por completo a la apicultura. Pero cuando a su vecina le roban todo su dinero y luego se suicida, las abejas pasan a un segundo plano. Clay no parará hasta destruir toda la organización responsable de las estafas, aunque pronto descubre que es más poderosa de lo que pensaba. Pero incluso sus adversarios pronto aprenderán que no están tratando con un simple apicultor, sino con el antiguo agente especial de una misteriosa organización secreta y letal.

18 de enero

AGUAS SINIESTRAS

Director: Breck Eisner

Protagonistas: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Nancy Lenehan

No correr. No bucear. No hay salvavidas de turno. No nadar después del anochecer. Ray, un exjugador de béisbol obligado a retirarse anticipadamente por una enfermedad degenerativa, que se muda a su nueva casa con su esposa, su hija adolescente y su joven hijo. Ray convence a esposa de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será una diversión para los niños y una terapia física para él. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza maligna que arrastrará a la familia a las profundidades del terror.

SOBREVIVIENTES: DESPUÉS DEL TERREMOTO

Director: Tae-hwa Eom

Protagonistas: Lee Byung-hun, Park Seo-joon, Park Bo-young

El mundo ha sido reducido a escombros por un terremoto masivo. Mientras nadie sabe con certeza qué tan lejos se extienden las ruinas ni cuál es la causa del terremoto, en el corazón de Seúl solo queda en pie un edificio de departamentos. Se llama Hwang Gung Apartments. Con el paso del tiempo, los forasteros comienzan a llegar en un intento de escapar del frío extremo. Pronto, los residentes del edificio no pueden hacer frente al aumento de personas. Sintiendo una amenaza para su supervivencia misma, llevan a cabo una medida especial.

25 de enero

POBRES CRIATURAS

Director: Yorgos Lanthimos

Protagonistas: Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott

La película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación.

1 de febrero

ARGYLLE: AGENTE SECRETO

Director: Matthew Vaughn

Protagonistas: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill

Elly Conway es autora de una serie de novelas sobre Argylle, un agente secreto que lucha contra un sindicato mundial de espías. Para ella, la felicidad es pasar la noche en casa con su computadora y su gato Alfie. Pero las tramas de los libros empiezan a reflejar las acciones encubiertas de una organización de espías real. Las noches tranquilas se terminan. Acompañada por un espía alérgico a los gatos, Elly (con Alfie en su mochila) deberá ir un paso por delante de los asesinos, mientras la línea que separa el mundo ficticio del real empieza a difuminarse.