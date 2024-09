Próximos estrenos

C+/ CINE EN COMODORO

19 de septiembre

TRANSFORMERS UNO

Director: Josh Cooley

Esta película de animación es una precuela a todas las cintas de acción real que han tenido lugar a lo largo de los años. Es la historia jamás contada cómo los personajes más icónicos del universo Transformers, Orion Pax y D-16, adquirieron la capacidad de transformarse y pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos, Optimus Prime y Megatron. La relación entre ambos y la tragedia de su pelea es el núcleo emocional de la película.

26 de septiembre

HELLBOY: THE CROOKED MAN

Director: Brian Taylor

Protagonistas: Jack Kesy, Jefferson White, Adeline Rudolph

Uno de los personajes más míticos de la novela gráfica vuelve en una nueva versión. Hellboy, el legendario investigador paranormal, queda varado en la zona rural de los Apalaches de la década de 1950 junto con un agente novato de la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal. Allí descubren una pequeña comunidad atormentada por brujas, dirigida por un demonio local con una inquietante conexión con el pasado de Hellboy: el Hombre Torcido.

3 de octubre

GUASÓN 2: FOLIE À DEUX

Director: Todd Phillips

Protagonistas: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener

Folie à Deux es el nombre que recibe un trastorno mental según el cual dos personas comparten un síntoma psicótico, ya sea paranoia, alucinaciones o delirios. Al estar en el mismo lugar mental, los afectados desarrollan su existencia en una realidad ficticia de ilusiones. Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en el Asilo Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lucha con su doble identidad, Arthur no sólo tropieza con el amor verdadero, sino que también encuentra la música que siempre ha estado dentro de él.

10 de octubre

ROBOT SALVAJE

Director: Chris Sanders

Adaptación de un éxito literario de la mano de Dreamworks Animation, que en esta ocasión lleva a la gran pantalla la obra del escritor Peter Brown, ganadora de múltiples premios y número 1 de la lista de best sellers de The New York Times. Esta épica aventura nos descubre el viaje de un robot (la unidad ROZZUM 7134 o “Roz”) que ha naufragado en una isla deshabitada y deberá aprender a adaptarse al duro entorno, forjando poco a poco relaciones con la fauna local y convirtiéndose en madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

17 de octubre

SONRÍE 2

Director: Parker Finn

Protagonistas: Naomi Scott, Rosemarie De Witt, Kyle Gallner, Lukas Gage, Dylan Gelula

La secuela del exitoso film de terror “Smile”, de 2022. La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira, cuando un hombre irrumpe en su camarín con una sonrisa espeluznante, para luego quitarse la vida. Riley empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde.