"Qué el Día de la Memoria no sea solo una consigna sino un compromiso"

El intendente Miguel López Gutiérrez, funcionarios municipales, concejales, directivos y alumnos de la Escuela N° 716 realizaron plantación de pinos en bulevares de la localidad.

“Debo confesar que deje pasar muchos años, pensando que la bronca podría apagarse y luego de mucho tiempo de reflexión concluí que ese tipo de bronca no se va, ese tipo de herida dura para siempre”, reflexionó López Gutiérrez.

"Debo sincerarme y advertir que estas palabras no están exentas de indignación o de tristeza, aunque quisiera disimularlas. Siempre reclamamos justicia y no venganza, siempre elegimos memoria y pretendemos que la memoria no sea una consigna únicamente sino que sea un compromiso con la verdad”, concluyó el intendente.