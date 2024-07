Quién es el Maligno Torres: de la bici prestada a la medalla dorada

José Maligno Torres Gil le dio la primera medalla dorada a Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. El nacido en Bolivia hace 29 años, también campeón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, dejó su huella para siempre en el BMX freestyle. Tiene asma, superó un historial de lesiones a lo largo de su trayectoria y acá te contamos su historia.

Vivió en Santa Cruz de la Sierra hasta los 11, cuando su familia decidió mudarse a Córdoba, al barrio Urca. Una tarde en la que fue a jugar al fútbol al parque con su hermano, se encontró de casualidad con su amor por la bicicleta.

"A lo lejos vimos que había muchos chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba girando de cabeza, que se llama flair, nos generó una gran atracción y adrenalina. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás”, contó el ganador de los Juegos Olímpicos en una entrevista con La Nación.

En 2023, Torres consiguió la medalla de oro en la reconocida competencia de Estados Unidos llamada X Games y se transformó en el primer argentino en lograrlo. La primera vez que lo invitaron, en 2018, ya había mostrado señales de ser un competidor que tenía el nivel para pelear contra los mejores. En la clasificación para el evento principal, quedó en segundo puesto, pero se fracturó y no pudo seguir en el torneo. Al año siguiente, lo llamaron para que integrara el cuadro principal directamente.

POR QUE ES “MALIGNO”

Su apodo se debe en parte a su personalidad porque, según contó en varias ocasiones, le gusta "joder con todo". También lo representa como deportista, ya que es muy agresivo a la hora de montar la bicicleta. El campeón compite sin frenos, algo que algunos protagonistas eligen para poder tener más soltura al hacer los trucos en el aire.

Una hora antes de competir y ganar la medalla dorada, Maligno Torres Gil explicaba en una entrevista con el @eldoceoficial el origen de su apodo. Repito: una hora antes.

En la previa de la final, el cordobés le había dicho a TyC Sports: “Dentro de todo anduve bien, pero sé que puedo estar mejor. Estoy con un problema respiratorio y lo estoy viendo con los médicos, pero no me puedo quejar: me siento preparado”.