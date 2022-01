"Ratifico lo que dijo mi abogada, mi papá mató a Fernando"

“Yo no maté a Fernando, mi papá lo mató”, le dijo esta mañana la joven de 23 años, condenada a perpetua el 3 de julio de 2018, al fiscal Mauricio Guerrero de Gualegueychú. En el zoom, que hizo desde la Unidad Penal Número 6 de Paraná hoy a las once de la mañana, estuvo acompañada por su abogada Raquel Hermida Leyenda, y por Candela Bessa, que la asiste jurídicamente en Gualeguaychú en la denuncia por abuso. En Buenos Aires ese rol lo ocupa Yanina Muratore.

Más allá de que la declaración judicial se basó en la denuncia de abuso sexual infantil contra el hermano de su padre -cuyos detalles no se pueden dar para preservar a la víctima- Nahir también se refirió a la nueva versión que dio sobre el asesinato de Pastorizzo y que trascendió después de que su abogada, Raquel Hermida Leyenda, de la Fundación Red de Contención, viajara hace casi una semana a Paraná para contenerla y tomar nota del secreto que Nahir guardó cuatro años: que su padre, el policía Marcelo Galarza, los siguió a ella y a Fernando cuando iban en moto y con una frenada hizo caer a Fernando y a la pistola reglamentaria que era suya.

Hermida Leyenda fue decisiva para que Nahir se sienta confiada y decidida a hablar. “A sacarme un peso de encima que estaba por estallar”, dijo. Desde que entró en el caso, Hermida Leyenda investigó con su Equipo Interdisciplinario Red de Contención. Y presentó un recurso pormenorizado a la Corte en el que espera se pueda revertir la situación de su defendida.

“Nahir está empoderada. Dio un paso muy grande hacia adelante. Me lo contó a mí porque confió y supo que no la iba a traicionar. Su padre me tiene miedo y no fue capaz de decir la verdad, prefirió su libertad antes que la de su hija, que es inocente. Nahir se sintió sola, desamparada. Le costó mucho emocionalmente acusarlo, pero no está sola”, dijo Hermida Leyenda a Infobae.

Sobre el abuso, en su momento le contó a su abogada que su tío, hermano de su padre policía, abusaba de ella cuando era niña y que llegó a atarla a un árbol. Su padre lo sabe y, según él, salió en su apoyo, pero Nahir quedó muy dolida porque sintió que no la contuvo como debía. Como si Galarza protegiera, de ese modo, a su hermano.

“Lo de mi hermano es verdad, quiero que se haga Justicia. Yo no lo quiero ver más y más allá del odio que siento por él, debe actuar la Justicia”, había dicho Galarza. “No queremos escrachar a nadie ni mostrar la foto de nadie. Sólo buscamos la verdad, que Nahir pueda, al fin, dejar de callar por el mandato de su padre y de los abogados y fiscales que lo avalaron”, dijo Hermida Leyenda.

Según Nahir, su padre levantó el arma y le disparó dos veces al joven de 20 años. “Llamá a una ambulancia, Nahir”, pidió Fernando Patorizzo, pero Galarza le ordenó a su hija que se llevara el arma y se fuera a su casa. “Raquel, denunciá todo esto. Y quiero que pidas protección para mí, para vos, para mi madre y mi hermano. En la familia de mi papá son casi todos policías”.

“Papá era todo para mí, pero siento que me falló, nunca dijo la verdad”, se lamentó ante su abogada. Y le contó que le escribieron lo que tenía que decir. Y que ella estaba confundida, que no entendía nada, que era como una película.

La Justicia de Gualeguaychú desestimó la denuncia porque el caso fue juzgado y está en instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en la declaración de hoy se dejó constancia de la acusación de Nahir contra su padre. “Vengo a ratificar todo lo que dijo y denunció mi abogada Raquel, que yo soy inocente y fue mi padre quien mató a Fernando”.

